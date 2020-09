Coalición Nacional acuerda poner fin al bipartidismo en propuesta de reforma electoral

La Coalición Nacional aprobó por consenso acabar con el bipartidismo en la composición de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y la reforma al artículo que regula la aprobación de partidos políticos, como parte de la propuesta de reformas a la Ley Electoral en Nicaragua.

José Pallais, de la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) informó a 1000%Noticias que ayer se aprobaron por consenso “la composición de las estructuras electorales que por ley actual garantizaban la presencia del 50% de sus miembros en manos del Frente Sandinista y el otro 50% en manos del Partido Liberal Constitucionalista, conocido como el bipartidismo en la composición de la Juntas Receptoras de Votos (JRV) de los consejos municipales, departamentales y regionales. Acabar con el bipartidismo garantizará el respeto al voto de los ciudadanos para evitar el fraude y la farsa”, manifestó Pallais.

La CN propone en esta materia que las estructuras estén en manos de los ciudadanos y que ya no sean los intereses partidarios “en esta composición sean los ciudadanos mediante un procedimiento aleatorio que garanticen la imparcialidad en la escogencia de los mismos, para que los nicaragüenses puedan participar independientemente de qué partido político pertenecen y garantizar en defender el derecho al voto”, explicó Pallais.

Miguel Rosales del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) expresó que el partido está dispuesto acabar con el bipartidismo “nuestro compromiso con la democracia con Nicaragua, ese compromiso cívico democrático y ese amor hacia los nicaragüenses y hacia Nicaragua, estamos demostrando con hechos, con acciones, la seriedad, compromiso y el profesionalismo con el que nosotros siempre hemos manifestado que vamos a estar trabajando dentro de la Colección Nacional, instamos a todas las organizaciones a seguir trabajando en este ambiente de armonía, fraternidad y hermandad y que concluyamos lo más pronto posible este proyecto de reformas electorales”, manifestó.

Asimismo, el analista Pallais explicó que los integrantes de la CN aprobaron de forma unánime la propuesta de reformas al artículo que regula la aprobación de nuevos partidos políticos “de forma unánime todos coincidieron que era importante esa reforma, flexibilizar los procedimientos actuales que impone el Consejo Supremo Electoral que es discrecional para castigar o para premiar a quienes le conviene a los intereses del régimen Ortega Murillo”, indicó.

Según Pallais, esta propuesta de reforma plantea acabar con la exclusión de las fuerzas sociales y políticas.

Hoy la Coalición Nacional discutirá las alianzas electorales a fin de garantizar que estas puedan usar una denominación común “que represente ese esfuerzo unitario, reformando la disposición que exige que las alianzas electorales sean por afinidad bajo el nombre de uno de los partidos que la compone, lo cual desvirtúa todo el proceso de búsqueda de unidad de un colectivo que se compromete con la democracia y la libertad y que pueda llamarse bajo una denominación que representan esfuerzos unitarios como fue la Unión Nacional Opositora de los 90, ahora pretendemos que sea la Coalición Nacional”, informó.

Pallais manifestó que uno de los integrantes de la Alianza Cívica estuvo presente en la discusión de estos temas “estuvo escuchando, no tuvo un rol activo en las discusiones, ni en la aprobación de este importantísimo paso para consolidar y fortalecer a la Coalición Nacional, aunque no se opuso tampoco ni dio de forma expresa su no decisión a esta aprobación, por lo que con su presencia bajo las reglas que trabaja la Coalición se entendió que se suma al consenso de lo logrado”, precisó.