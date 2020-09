Las organizaciones que integran la Coalición Nacional suscribieron la propuesta de reformas electorales consensuadas que elaboró el Grupo Promotor de las Reformas Electorales (GPRE) que establecen reformas constitucionales como la NO reelección presidencial.

Maria Antonieta Fiallos del GPRE aseguró que no pueden haber reformas electorales sin que antes haya liberación definitiva de los reos políticos, restablecimiento pleno de los derechos y garantías ciudadanas, retorno seguro del exilio nicaragüense.

“Gracias a un esfuerzo colectivo se ha logrado consensuar con diferentes sectores sociopolíticos y representativos del país, una propuesta de reforma electorales que se analizaron y consolidaron diversas propuestas, se realizaron más de 30 consultas, dos foros nacionales y numerosas reuniones multisectoriales de coordinación” aseguró Fiallos en relación a las reformas electorales.

El Abogado y Jurista del GPRE, Gabriel Álvarez, presentó las reformas electorales las cuales contemplan el urgente nombramiento de nuevos magistrados en el Consejo Supremo Electoral (CSE) “idóneos, probos, es importante cambiar el mecanismo de nombramiento de los órganos electorales que administran el proceso electoral en todo sus niveles”.

Entre las reformas se propone:

Presencia irrestricta de observadores nacionales e internacionales independientes con todas las facilidades y el acceso a todas las áreas en todos los territorios que puedan tener para que puedan realizar eficientemente y efectivamente su trabajo Actualización de un padrón electoral único Acreditación plena de los fiscales de los partidos políticos, sin condición ni restricciones Aspectos tecnológicos electorales deben renovarse y permitir la divulgación en tiempo real y efectivo de los resultados parciales y resultados definitivos del proceso electoral en todos sus niveles Procedimientos y reglas claras para los procesos de reclamo e impugnaciones durante todas las fases electoral garantizando el debido proceso y su resolución en tiempo y forma Competencia electoral integral, plural y equitativa Eliminar obstáculos excesivos a la creación de partidos políticos Se incorpora la conformación de alianzas electorales bajo criterios flexibles otorgándole autonomía para su conformación plural para que decida los miembros de la alianza, nombre, el emblema, la bandera, la casilla no Las alianzas podrán integrarse no solamente entre partidos políticos sino movimientos sociales y políticos Voto en el exterior participación, política plena y sin ningún tipo de restricción, entre otros puntos.

Entre las reformas constitucionales proponen

Restablecer el umbral electoral de la mitad más uno de los votos válidos para poder triunfar en primera vuelta Eliminar las diputaciones asignadas para el segundo lugar en las elecciones presidenciales y para el presidente saliente Restablecer la no reelección para la presidencia y vicepresidencia de la República Emisión de la candidatura del cónyuge, establecer la prohibición del nepotismo que ha sido una seria deficiencia Adelanto de elecciones municipales de la Costa Caribe para que se realicen de forma simultánea en esta ocasión con la generales, las legislativas, parlamento centroamericano Elecciones de las autoridades de los pueblos indígenas y afrodescendientes sean con el mayor respeto de su propia normativa y costumbre

Álvarez hizo un llamado al régimen de Daniel Ortega a cumplir con sus obligaciones y reactivar las relaciones con la Secretaría General de la OEA “con el propósito de contar con el apoyo técnico electoral, así como la incorporación de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de observación internacional como la Unión Europea y OEA en los distintos procesos electorales observados”

Violeta Granera de la Unidad Nacional Azul y Blanco aseguró que “pelearán” por estas reformas electorales, pues están conscientes que el régimen Ortega-Murillo no las “cederá” fácilmente.

“Hay un consenso político y civil que necesitamos estos cambios para tener elecciones libres, justas, transparentes, observadas, para empezar el proceso de transición democrática que lo está montando el pueblo Nicaragua. Nada va a regalar Ortega pero vamos a pelear por esta reforma electoral, el siguiente paso es un plan de acción para movilizarnos todos los nicaragüenses que estamos de acuerdo con esto, a defender, a promover y a pelear por esas reformas electorales, acompañado de una gestión que hemos venido haciendo con la comunidad internacional” manifestó Granera en la actividad.

Según la activista política no se unirán al juego de la dictadura en una “farsa electoral” “para poder pensar en un proceso electoral necesitamos este consenso, necesitamos esos cambios, no vamos a estar contumeriando con fraudes electorales y farsa electoral, como las que se han venido haciendo en los últimos años, esto es una decisión que hemos tomado. Para nosotros es el respeto al voto popular, no hay ninguna negociación, que no parta de garantizar el respeto al voto popular”.

Hasta el momento el partido Ciudadanos por la Libertad (CXL) no ha firmado la propuesta de reforma, Granera lamentó que el partido no se sumará al esfuerzo nacional “quisiéramos que lo firmara Ciudadano por la Libertad y todos los actores políticos y sociales de este país, esto es una propuesta que tiene un sentido del país, no es la propuesta únicamente de la Coalición Nacional, aunque debo decir obviamente que ha sido un trabajo arduo el que hace hecho a las organizaciones sociales políticas de la Coalición Nacional para llegar a este consenso con la facilitación del Grupo de Reformas Electorales con quien estamos muy agradecidos” dijo.

Según Granera, si Ortega no permite reformas electorales “esto va a terminar mal para ellos” (Ortega-Murillo) “Si aquí no abrimos un proceso de elecciones transparentes o esto va a terminar mal y peor van a terminar ellos, aquí señores y señoras tenemos que estar por la unidad todos los nicaragüenses, para que Ortega entienda que estamos queriendo una transición hacia la democracia de manera cívica, como la que emprendió el pueblo de Nicaragua hace dos años, esta es una condición indispensable para lograrlo, no estamos idealistas pensando que Ortega va a ceder por su propia y espontánea generosa voluntad, esto va a ser producto del esfuerzo de todos los nicaragüenses con el acompañamiento de la comunidad internacional”, manifestó.