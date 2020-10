Coalición Nacional se conforma en Nueva Segovia pese al asedio, persecución policial y paramilitar

Pese a que la dictadura de Daniel Ortega a través de la sancionada policía sandinista impidió que los miembros de la Coalición Nacional ingresarán al municipio de San Fernando, en Nueva Segovia, el asedio y persecución no evitó que se conformará el comité departamental.

La delegación de la Coalición Nacional encabezada por el líder campesino Medardo Mairena y Luis Fley del movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) se enfrentaron a 13 retenes policiales y unos 70 antimotines.

“Desgraciadamente estamos viviendo una dictadura no se respeta ese derecho a movilización de la Constitución Política. Es indignante ver la manera en que se ensañan querer pararnos y detener que nos podamos organizar pasando por encima de la Constitución Política y de nuestros derechos. Da impotencia ver la manera en que lo hacen”, expresó Medardo Mairena en una transmisión por Artículo 66.

Harold Sánchez del Movimiento Campesino manifestó que Ortega buscar “desmantelar las ansia de todos los nicaragüenses de organizarse”

Asimismo, Luis Fley del del movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) expresó que hoy quedó demostrado que la dictadura tiene “miedo” al impedir el libre tránsito de los miembros de la CN “me refleja miedo a los campesinos que no quieren que participen por la vía nacional que se organicen”.

Según Fley, pese al asedio y persecución se logró conformar el comité departamental “cuándo vimos que fue imposible llegar, ordenamos a la gente que siguiera lo que estaba establecido en la agenda y llevaron a cabo la agenda y rifaron por sorteo y el movimiento campesino queda coordinando el comité departamental, estamos funcionando bien pase lo que pase la Coalición no se va a detener la Coalición sigue avanzando, esto es un ejemplo”, expresó.

Fley aseguró que la verdadera oposición está aglutinada en la Coalición Nacional “no, nos hacen un daño a nosotros, nos fortalecen la convicción y nos dice la Coalición está por el camino correcto, la coalición es la verdadera oposición porque el sandinismo no permite que se desenvuelva normalmente. Somos la amenaza real a los intereses de Daniel Ortega tiene que buscar cómo sabotear el trabajo de la Coalición pero no lo van a lograr, vamos a seguir trabajando y las cosas van a funcionar porque no depende de Medardo ó Luis Fley, esto depende de la voluntad de miles de nicaragüenses que están decididos a luchar por la libertad y la democracia y tener elecciones libres y transparentes. La oposición verdadera está en la Coalición Nacional”, dijo.

Iris Lagos, expresó que seguirán exigiendo justicia para los asesinados y libertad para los presos políticos “no, nos van a detener, no tenemos miedo, si no podemos llegar ya sabrá por qué, pero seguimos en la lucha y la Coalición va y vamos a sacar a esta dictadura lo vamos hacer con la voluntad de Dios”.