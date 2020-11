Coalición Nacional esperará declaratoria oficial de electos en Estados Unidos

La Coalición Nacional en Nicaragua decidió aplicar la "prudencia" y esperarán la declaración oficial de electos que se haga en Estados Unidos el próximo 14 de diciembre.

El doctor José Pallais, asesor de Fuerza democrática nicaragüense (FDN) dentro de la Coalición Nacional, aseguró a 100% Noticias que dentro de la organización opositoria se llegó al consenso de ser prudentes ante la controversia que el Presidente Donald Trump no acepta al demócrata Joe Biden como Presidente electo y pidió recuento de votos en varios Estados.

"En la Coalición, nadie impone su criterio, se consulta, se llega a acuerdos de consenso, hay sectores que han pedido prudencia, no hay una declaratoria de ganador oficial, mientras no sea proclamado oficialmente que podrá ser el 14 de diciembre. Algunos no sabemos que es lo que va a pasar, no tenemos muchos expertos en política interna de los Estados Unidos" manifestó Pallais.

Pallais quien es jurista y tiene un amplio recorrido político en Nicaragua, confía en que el poder judicial en Estados Unidos respetará la voluntad del pueblo estadounidense, "por ley se tienen que hacer recuentos en los estados donde la diferencia es mínima".

"Creo que es una de las cosas más grandes del poder judicial de Estados Unidos es que la política no juega a los niveles como en Nicaragua (...) ningún juez, ningún tribunal, ni la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos va a pasar encima de la voluntad popular. Eso yo te lo puedo decir que tengo esa seguridad, que aunque se estén utilizando esos mecanismos legales, jamás un tribunal de Estados Unidos va a alterar la voluntad popular" analizó Pallais.

Agregó que la Coalición tiene un gran agradecimiento a ambos partidos políticos, tanto republicanos como demócratas, ya que han tenido el "apoyo bipartidista y tenemos amigos de Nicaragua en ambos partidos políticos".

En Nicaragua el dictador Daniel Ortega y la vicedictadora Rosario Murillo felicitaron a Biden cuando los medios de comunicación estadounidenses lo proyectaron como el Presidente electo "estamos seguros, la esperanza de un mundo de respeto, diálogo, y paz, porque la humanidad entera necesita reecontrarse con la concordia y el bien común" dice el mensaje firmado por Ortega y Murillo.

El 7 de noviembre también la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia saludaron el proceso electoral en Estados Unidos y felicitaron a Biden y Harris.

"Felicitamos al presidente electo Joe Biden y Kamala Harris deseándole éxitos en su administración. Así mismo, agradecemos su compromiso para restaurar la democracia, la justicia y las libertades en Nicaragua", expresó la Alianza.

En Venezuela tanto el dictador Nicolás Maduro como el opositor y Presidente Juan Guaidó felicitaron a Biden.

En América el Presidente Andrés Manuel López Obrador de México y Jair Bolsonaro de Brasil, esperarán la declaratoria oficial de electos el 14 de diciembre y no felicitaron a Biden.