Precandidato del PLC Milton Arcia agradece al FSLN, ataca a ONG y defiende reelección del sancionado Gustavo Porras

10:09 a.m.

El empresario Milton Arcia a través de una entrevista realizada en acción 10 reiteró ser el candidato a la presidencia por parte del Partido Liberal Constitucionalista PLC, y agradece al partido del FSLN por supuestamente haber limpiado al PLC, o sea sacar a María Fernanda Flores de la Asamblea Nacional.

"Le agradecemos al frente sandinista que votó para sacar esa plaga que había en el partido, hoy vamos a entrar nosotros y vamos a entrar a un partido nuevo y vamos a ingresar a la reingeniería que yo le pedía hace 10 años " aseguró Arcia.

Según Arcia regresó al PLC para limpiarle la cara al partido señalado de pactos con el FSLN “queremos limpiar esa cara negativa de un partido que solo el PLC es el malo, solo aquí existe lo malo el FSLN y el PLC esa es la cara que le han dado por eso queremos entrar gente honesta, empresarios, nicaragüenses reconocidos y que nos valore la gente y esos son los retos que a mi me gustan” expresó el empresario.

Asimismo, valoró como correcto el hecho que la mayoría de la bancada del PLC haya votado a favor de la reelección del sancionado Gustavo Porras como presidente de la Asamblea Nacional, y cuestión a las ONGs en Nicaragua, “solo aquí quieren las ONG quererse a meter a participar y entran verdaderamente a la palestra política… yo aquí me estoy arriesgando como siempre me he arriesgado” señaló Milton Arcia.

De igual manera el empresario rivense señaló que en Nicaragua únicamente existen dos fuerzas políticas el sandinismo y el anti sandinismo, “el sandinismo con un 20 o 25 % y el anti sandinismo con 75 % pero de ese 75 % el 55 % somos liberales y este es un carro de lujo, el PLC es un carro de lujo lo que pasa que no tiene chofer, hay que ponerle chofer y aceitarlo y engrasarlo y vamos a ver” manifestó Arcia en acción 10 en la Mañana.

Según Arcia su incursión nuevamente en la política lo hace por Nicaragua para que el país saque la cara pues asegura que van 3 años y el país se encuentra paralizado, y culpó a ONG de supuestamente "manipular" a los jóvenes que se insurreccionaron en abril del 2018, “esas ONGs agarraron a los muchachos en contra de los partidos políticos, que esos partidos políticos son malos, que los partidos políticos pactaron, que se amarraron pero verdaderamente aquí en todas parte del mundo con quien se platica son con los partidos políticos no con ONG” dijo el empresario.

Milton Arcia también considera que la oposición debería presentar un solo candidato para enfrentar al régimen de Daniel Ortega el que debería ser seleccionado en elecciones primarias entre la misma oposición.

Asimismo asegura que el principal conflicto dentro del PLC era la familia del expresidente Alemán quien según él ya está fuera del partido.