Daniel Ortega destruyó institucionalidad en Nicaragua, no es comparable con Estados Unidos

"Pareciera, por lo que está pasando en Estados Unidos que el sistema electoral de los Estados Unidos, demanda de reformas profundas" dijo el dictador Daniel Ortega en referencia a los reclamos de Donald Trump y las turbas, que asaltaron el Capitolio en Estados Unidos.

Al respecto, el analista Bosco Matamoros, calificó de “sorprendente” las declaraciones de Ortega, quien se rehúsa a realizar reformas electorales profundas que garantizarán elecciones libres, transparentes y observadas a nivel nacional e internacional en Nicaragua.

“Sorprendente que Ortega haga un llamado a que se respeten las normas, el orden internacional y los compromisos que debería de ese orden, mientras en Nicaragua, su gobierno (Ortega-Murillo) se rehúsan a cumplir con las obligaciones contenidas en la Carta Democrática de la OEA que expresa claramente que los pueblos de América tienen derecho a vivir en libertad y democracia y los gobiernos están obligados a facilitar esas condiciones. Ortega señala que el sistema electoral norteamericano tiene que ser reformado pero no se percata que el sistema electoral en Nicaragua tiene más de 200 años”, expresó Matamoros.

Matamoros señaló que el respeto a la “institucionalidad” en Estados Unidos permitió que los recursos que presentó Donald Trump fueran rechazados por los tribunales de justicia dado que existe una “separación de los poderes”, algo que no existe en Nicaragua.

El experto, llamó a Ortega a realizar las reformas que firmó con la OEA y en la mesa de diálogo.

“Sería curioso, cuál sería ver la reacción de Daniel Ortega si los gobiernos y organismos internacionales insisten en la necesidad de reformar el sistema electoral nicaragüense que es uno de los compromisos que él (Ortega) ha asumido y el que no hizo ninguna mención, auditoría del padrón electoral, observación nacional e internacional y el conteo a pie de urna, nada de es presentó ni hizo mención, ni indicación, siguió una norma típica en sus discursos qué es señalar, acusar al gobierno Norteamericano, sin dar una ninguna indicación de lo que su gobierno va hacer para cumplir con esas obligaciones, como es el acuerdo que firmó con la OEA y las negociaciones que hubieron en la mesa de diálogo”, manifestó.

Por otro lado, el líder opositor Félix Maradiaga señaló que las referencias a Estados Unidos son una “distracción” de los temas de fondo que Ortega no se atreve a abordar con seriedad “Si efectivamente Estados Unidos vive una crisis política, Ortega no tiene ninguna autoridad moral para señalar las deficiencias de otros sistemas democráticos. Una vez más escuchamos los desvaríos de un dictador en su ocaso”. Daniel Ortega anuncia que convocará a diálogo nacional después de las elecciones de noviembre del 2021

La opositora Violeta Granera llamó a Ortega a “ver la paja ajena y no la viga en su propio ojo” “Este señor ya aburre. Además de violador, dictador y criminal es un triste payaso. Su diatriba contra USA es legendaria. Y contradictoria, como todo lo que dice”.

El analista José Pallais aseguró que es “incomparable” el sistema electoral Norteamericano con Nicaragua, por la institucionalidad existente.

“No es comparable, el sistema norteamericano y la institucionalidad democrática de los, Estados Unidos salió fortalecida, ha demostrado incluso tiene la fortaleza para sobreponerse a un presidente que pretenda ponerse en contra de la voluntad popular, lo cual no existe en Nicaragua que no tiene institucionalidad, esa institucionalidad fue destruida por el mismo Ortega (...) La democracia es una realidad inacabada que tiene que perfeccionarse continuamente, pero cuando funciona frente a retos grandes de un presidente que quiere imponerse, que quiere quedarse, lo que tenemos es que seguir el ejemplo y esa realidad no funcionó en Nicaragua, aquí la institucionalidad no pudo detener el proyecto totalitario y dictatorial de Ortega”, concluyó.