La representante del partido Ciudadanos por la Libertad (CXL) Kitty Monterrey acusó a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) de empezar la división en las fuerzas de oposición y agregó que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia es la "verdadera" representante de la sociedad civil en el país.

"¿Quién decidió que la Coalición es la oposición? nadie lo ha decidido, aquí vino una división, la Alianza Cívica tiene la representación de todos los sectores de la población, se dividió cuando se forma la Unidad Nacional al separarse de la Alianza y luego se forma la Coalición, esa división ha venido causando los problemas que vemos hoy", dijo la política.

Las declaraciones de Monterrey ocurren, tras el anuncio de alianza electoral entre Alianza Cívica y el CXL en el que llamaron a las organizaciones opositoras a buscar la unidad “verdadera” para derrotar a la dictadura de Daniel Ortega.

LEER MÁS: Miguel Mora: me encanta que Cristiana diga sí a Nicaragua, Medardo, Félix y otros

En la conferencia de prensa, la representante de CXL anuló a la Coalición Nacional y Unidad Nacional al asegurar que no “existen” como fuerzas opositoras.

“Esta si es una alianza opositora de principios y valores quienes están de acuerdo con estos principios y valores van a tener cabida aquí, queremos ser claros que la Coalición no existe, ni la Unidad Nacional tampoco, dentro de esas organizaciones existen un montón de grupos pequeños ,estos grupos podrán determinar en su momento si desean incorporarse a esta Alianza Opositora, no sigamos engañándonos y por favor no ponga palabras en boca de CXL que no hemos dicho, (...) desde un principios dijimos que la Coalición no tiene la arquitectura correcta para poder ser un verdadero bloque opositor y eso lo ha demostrado a lo largo de estos meses y ustedes están claro y aunque esta no es una alianza electoral porque no estamos en época de elecciones el momento que llegue a hacer una alianza electoral se necesita un partido político y ustedes hagan su inventario y hagan sus propias conclusiones, en estos momentos Ciudadano por la Libertad y la Alianza Cívica es realmente la alianza opositora y en esta alianza podrán sumarse aquellos que tienen principios y valores para derrotar a la dictadura”, manifestó Monterrey.

José Dávila de la Alianza Cívica informó que aún no es momento de "candidaturas" y descartaron tener algún candidato "empecemos con seriedad esta unidad exigiendo reformas electorales y después quien va a ir de candidato, eso es después, estamos proponiendo un camino, un procedimiento, eso es lo que estamos arrancando el día de hoy (...) luego tendremos al mejor candidato que pueda derrotar a Daniel Ortega con todo un programa de gobierno, nosotros no tenemos candidatos, no se ha hablado de candidato en ninguno de los dos lados será algo que trabajaremos, conversaremos, y en su momento, pero está lejos de ser el momento"

SEGUIR LEYENDO: Norman Caldera: OEA y UE definirán en mayo si hay o no garantías de observación electoral en Nicaragua

La Alianza Cívica y CxL presentaron seis puntos acordados por ambas organizaciones.

1. Reafirmar la necesidad de elecciones libres, justas y transparentes como única solución integral y duradera a la crisis política, económica y social que vive Nicaragua.

2. Aunar esfuerzos para demandar la implementación de las reformas electorales necesarias para devolvernos el derecho a elegir libremente con nuestro voto, cuyas pautas están contenidas en la resolución aprobada el 21 de octubre del año pasado en la Asamblea General de la OEA. Asimismo, hacemos un llamamiento a todas las organizaciones cívicas y partidos políticos democráticos para que todos exijamos al régimen que se aborden las reformas electorales planteadas por la OEA.

3. Aunar esfuerzos para la restitución plena de los derechos ciudadanos de todos los nicaragüenses, el cumplimiento de los Acuerdos del 27 y 29 de marzo de 2019 firmados por la Alianza Cívica, incluyendo la liberación de todos los presos políticos, el apoyo a sus familias y el cese a la represión a los miembros de la oposición, y la derogación de todas las leyes recientemente aprobadas violatorias de los derechos ciudadanos.

4. Unirnos al sentimiento del pueblo cristiano y de todos los nicaragüenses de buena voluntad que anhelamos que este año no sea un año de violencia.

5. Reiterar nuestra convicción de que, para lograr la instauración de un nuevo gobierno democrático mediante elecciones libres, es necesario constituir una alianza opositora amplia e incluyente que lidere y movilice a los nicaragüenses, genere ilusión y confianza en un futuro mejor y conecte con sus sentimientos y aspiraciones

6. Iniciar un trabajo conjunto para la construcción de la alianza opositora amplia e incluyente que una a ciudadanos, organizaciones y sectores alrededor de una propuesta de gobierno con visión de Nación por el bien común de la Patria, que nos permita transitar de la actual dictadura a una Nicaragua verdaderamente democrática, donde impere la justicia, y las familias nicaragüenses puedan prosperar en libertad.