El analista político y actual asesor de Ciudadanos por la Libertad (CxL), Bosco Matamoros respondió en 100% SUPERCHATS a la supuesta amenaza que representaría para CxL, desempolvar en la Asamblea Nacional, el informe sobre las quiebras, liquidaciones bancarias y emisión de Certificados Negociables de Inversión (CENIS) en 2000-2001 y donde existe un dictamen contra el exbanquero Eduardo Montealegre, a quien siempre se le asocia con CxL.

¿Hay una amenaza de Daniel Ortega a CxL que si permiten esa gran Coalición que hablan les pueden abrir casos. ¿Qué sabe de eso? preguntó Lucía Pineda

"Yo creo que si tratan de montar una maniobra de esa naturaleza el gobierno de Daniel Ortega, sería algo que produciría el efecto búmeran, probablemente perdería más en términos políticos Daniel Ortega que el efecto que podría tener sobre el partido, no veo que pueda repetir la maniobra cuando desautorizó al PLI en elecciones anteriores (...) no tengo una gran preocupación sobre ese tema" aseguró Matamoros

Don Bosco considera que en este contexto Daniel Ortega "necesita de CxL" el partido que según su criterio es el mejor vehículo para que se monten las fuerzas de la oposición.

"La otra pregunta que te haría es ¿Quién competiría con Daniel Ortega? ¿Arnoldo Alemán?, ¿Canales, Byron Jerez del APRE?, ¿Alfredo cesar del partido conservador? Daniel Ortega necesita la existencia de un partido como CxL, es el único partido en este momento que le puede caracterizar esa elección como competitiva y de acuerdo a estándares internacionales, de lo contrario es el abismo. Así que en ese sentido yo me siento tranquilo, puedo equivocarme, pero viendo las variables y los efectos no veo la rentabilidad de las variables en esa naturaleza" analizó el asesor de CxL.

--Usted dice que no ve eso como una amenaza, pero Ortega ya se declaró ganador y ya sabemos que a el no lo detiene nada, puede confiscar medios, infraestructura, ya vimos como se adueñaron de 100% noticias, ONG, vimos como instauraron cadena perpetua. ¿Usted cree que no le va a temblar la mano de vetar a CxL y no dejarlo correr, porque ya sabemos que oposición para régimen, lo dijo Rosario Murillo, "no existen"? cuestionó en el conversatorio la periodista Leticia Gaitán.

"La señora Murillo obviamente vicepresidenta y esposa del Presidente Ortega y creo yo que tiene un papel definido, lanzan sondeos, globos para ver la reacción en la opinión pública y comunidad internacional, pero cada vez más desde mi punto de vista se ha debilitado el gobierno de Daniel Ortega ya está tomando estas medidas extremas que si las analizas en el tiempo no son sostenibles (...) creo que estos exabruptos que vemos de la vicepresidenta reflejan ese tremendo drama que están viviendo a lo interno del gobierno de Daniel Ortega (...)" opinó el también exembajador en España y países Escandinavos.

Según Matamoros Ortega se ha "sobreextendido, ha tratado de abarcar demasiado y está indigestado, porque no puede manejar todas estas situaciones simultáneamente" y tiene como principal adversario a la comunidad internacional y a la oposición que aún busca su "identidad".

Óscar René Vargas: CxL no tiene que jugar a la división

El sociólogo y analista político Óscar René Vargas, considera que Ciudadanos por la Libertad, tendrá que pasar la prueba de fuego en los próximos meses y probar que no tiene ningún pacto con el FSLN.

"No jugar a la división con los otros sectores de la oposición. El discurso de Kitty demuestra que ellos irán a las elecciones con o sin reformas. Sería la misma posición de los partidos zancudos conocidos" aseguró Vargas a 100% Noticias.

Es de la opinión que el informe de los CENIs es una verdadera amenaza para CxL , "la amenaza sería en dos sentidos: tratar de ligar el caso Montealegre con CxL para desprestigiar a ese partido con señalamientos de corrupción;" y dos "aprovechar los resultados de informe para quitar personería jurídica a CxL para que no pueda participar", analizó Vargas.

Según Vargas, Ciudadanos por la Libertad, "están dispuestos a ir a unas elecciones adónde la dictadura pone las reglas y las usa para legitimarse. En ese caso CxL iría para asegurar algunos puestos en la Asamblea Nacional. Es la lógica de la "salida al suave" que promueve el gran capital y que los principales teóricos son Arturo Cruz y Bosco Matamoros".

La semana pasada la Alianza Cívica por la justicia y la democracia y Ciudadanos por la Libertad, anunciaron una alianza electoral "inclusiva e incluyente" y prometieron llamar a los otros sectores de la oposición. La presentación se vio empañada por las declaraciones de la Presidenta del partido Kitty Monterrey, quien dijo que la Coalición y UNAB no existen como bloque opositor y que invitarían a organizaciones que integran dicho bloque. Monterrey dijo en canal 10 que invitarían al Partido Restauración Democrática (PRD) para iniciar pláticas.

Monterrey ha dicho que aceptarán a los sectores que compartan sus "principios" y a "verdaderos opositores", para Vargas CxL "tiene techo de vidrio".

"El problema de CxL es que es producto de un acuerdo/pacto con Ortega a finales de 2016 o comienzos de 2017. No sabemos exactamente ese pacto, pero en un dos por tres Ortega lo hizo un partido legal con personería jurídica sin cumplir con todos requisitos de ley. Tiene techo de vidrio. Por lo tanto, nació sin independencia de la voluntad del dictador" manifestó el sociólogo.

A más tardar mayo tendría que estar lista una alianza electoral, pues en junio iniciaría el proceso de inscripción de dichas alianzas. Está por verse si se concreta una alianza electoral entre Coalición Nacional y el bloque de CxL y Alianza Cívica.

