Cristiana Chamorro competirá con los otros aspirantes por la candidatura presidencial, aceptaría en unidad y consenso

La periodista Cristiana Chamorro Barrios, aseguró a 100% Noticias que sí aceptaría someterse a un proceso de selección democrático para buscar la candidatura presidencial y correr con una oposición unida.

“Yo no me voy a imponer sobre nadie, dije estoy al servicio de Nicaragua. Claro que si aceptaría una candidatura en consenso en unidad, que es lo que nos va hacer ganar” dijo Chamorro Barrios, quien todavía no recibe ninguna oferta de los dos bloques de oposición, Coalición Nacional y Alianza Ciudadana.

“No estoy en ninguna organización política, no estoy en la Coalición ni en la Alianza Ciudadana (CxL-AC). En este momento no tengo partido político ni organización detrás de mí”, adelantó Chamorro en esta entrevista concedida a Lucía Pineda Ubau.

Cristiana reitera compromiso de servicio

En 100%Entrevista con Lucia Pineda Ubau, Chamorro reiteró su compromiso con el pueblo nicaragüense y considera que “juntos” le pueden ganar al régimen de Daniel Ortega en una contienda electoral.

“Soy una ciudadana independiente que le conteste a la población, si me necesitan y si hay una oportunidad, yo creo que juntos le ganamos a Ortega, yo lo creo, de ahí ha salido que mi nombre comienza a rodar, estamos bien, vamos a ver qué pasa, yo creo que todos los demás aspirantes tienen derecho, son excelentes yo los valoro, los respeto, me parece que en ellos hay valentía y mística y dedicación y nadie es mejor, ni peor que nadie, somos ciudadanos comprometidos y yo soy comprometida con Nicaragua, entonces, lo dije y lo voy a reiterar, estoy buscando la mejor manera de servir ya sea en una candidatura sino en todas las otras cosas que se pueden hacer, como lo he hecho a lo largo de estos años desde la sociedad civil”, manifestó.

En pláticas con todos

La periodista y asesora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, aseguró que mantiene “pláticas” con todos, en referencia a las fuerzas opositoras que trabajan por la unidad frente al régimen sandinista. Aunque Chamorro dice que no es una persona que se pone a “esperar” que todos los días trabaja por el “bien común” del país.

“Soy una persona que no me pongo a esperar, soy una persona que trabajo y trabajo todos los días por un objetivo o por algo que tenga que ver con el bien común de nuestro país, trabajar por la unidad por buscar una salida a las diferencias, hay que seguir presionando para una reformas electorales que le permitan al nicaragüense ejercer su voto en libertad, (...) yo hablo con todo el mundo, los periodistas lo que hacemos es conversar, no vengo del mundo de la política pero le he conocido por circunstancias (...) yo busco o me buscan converso en general la idea es buscar una salida”, refirió.

Respecto a la propuesta de la Unidad Nicaragüense Territorial, UNITE, integrante de la Coalición Nacional que le propuso a Chamorro postularla como candidata presidencial en el proceso de selección de la Coalición Nacional, la periodista no precisó si aceptará.

“Yo agradezco todas esas expresiones, como otras que recibo de otros lados, yo no soy parte de la coalición en este momento, hay estatutos y reglas para pertenecer o no. Soy una ciudadana comprometida con el país (...) no he tenido mayor relación con ningún partido político, he conversado con Juan (Juan Sebastián Chamorro) conversé con chanito, conversé con Félix con Miguel con Medardo, con todos he conversado, para entender qué están pensando, que quieren hacer, por dónde andan pero nada oficial, ni nada formal, he conversado como conversó con todo el mundo”, expresó.

Entre las mujeres hay buenos puentes

Chamorro expresó que mantiene una amistad con Kitty Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), con quien ha conversado sobre la política nicaragüense.

“No he conversado con Kitty Monterrey, entiendo que ha estado muy ocupada en este momento y que su partido está esperando que las cosas estén más claras (...) Hemos conversado generalidades, no hablamos interioridades de partido, yo me llevo bien con todo el mundo, antes nos veíamos de vez en cuando con otras amigas para intercambiar notas, nada formal ni institucional del partido hay mujeres que somos observadoras de la política que estamos interesada en las cosas que ocurren, entre las mujeres hay buenos puentes”, indicó.