Nicaragua Decide presenta resultados de consulta digital

11:15 a.m.

La plataforma Nicaragua Decide presentó los resultados de una consulta por nominación de candidatos a la presidencia de la República por la oposición nicaragüense. En la medida de tres días participaron 6,943 personas en formato abierto en el sitio web nicaraguadecide.org.

En una conferencia, Nicaragua Decide señaló que del total de participantes 5,709 estaban en territorio nacional (82.23%) y 1,234 desde el exterior (17.77%), principalmente de: Estados Unidos, Costa Rica, España y Panamá; países en donde se encuentra radicada la mayor cantidad de migrantes, diáspora y personas exiliadas nicaragüenses.

LEER MÁS: Exalcalde de Mulukukú: "trabajo con dignidad", barre calles cubiertas de nieve en Estados Unidos

Según la organización, el ejercicio tuvo como propósito explorar la popularidad y aptitudes de potenciales aspirantes a la Presidencia de la República, como intenciones, tolerancia, ideología, preparación, experiencia, buen juicio, liderazgo, aspiraciones de cambio, fueron algunos de los criterios valorados.

La consulta arrojó que en términos de popularidad las pre candidaturas de Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Ernesto Medina y Miguel Mora, fueron las más nominadas. Sin embargo, los resultados no pueden ser generalizables dado que no se utilizó el criterio de “aleatoriedad” que se requiere para tales fines “Es una consulta no una encuesta”.

Medardo Mairena cuestionó el pasado 2 de febrero sondeos y encuestas porque se tiende a dejar por fuera al campesinado. La mayoría no tienen acceso a internet y no les consultan.

"Esperamos que la escogencia de candidatos sea a través de un ejercicio democrático, el Movimiento Campesino no nos sentimos cómodos que sea a través de una encuesta. En Nicaragua se han hecho centenares de encuestas, pero cuando preguntamos en el campo nadie de los que representamos ha sido encuestado, no podemos quitar el derecho que cada uno de ellos tiene a opinar, proponer, elegir y ser electo como mandata la Constitución Política”, expresó Mairena.

Carmen Chamorro de Nicaragua Decide reconoció también en entrevista con 100% Noticias que no iban a llegar a todos los sectores señalados por Mairena.

"Sabemos que hay mucha gente que no va a tener acceso al internet y que no van a poder participar, pero la idea es hacer un esfuerzo de llegar a la mayor cantidad de gente posible".

PUEDE LEER: Medardo Mairena en desacuerdo con encuestas porque no consultan a campesinos

¿No están siendo discriminatorios al preguntar por capacidades y estudios, no creen que están dirigiendo esa pregunta para favorecer a gente que ha tenido oportunidad de estudiar en el exterior?, cuestionamos a Chamorro el pasado 2 de febrero.

"El enfoque no es tanto en el sentido de quien es más preparado sino mas bien de cual es la percepción de la ciudadanía de cara a esos temas. la pregunta es ¿qué tan importante es para vos la preparación académica de la persona, por ejemplo si Medardo Mairena no tiene digamos una maestría, estudios universitarios completados, qué tan imporatnte es para la ciudadanía, si aún así consideran que es un candidato viable o no, porque conocemos que es una percepción muy generalizada y terrible que hay en este país que excluyen a muchos sectores de la población por el grado académico por la familia de donde vienen por la zona de donde vienen y mas bien promover un voto informado y esté basado en los valores y propuestas de las personas" aseguró Chamorro.

SEGUIR LEYENDO: Francisco Bautista Lara es destituido como embajador en el Vaticano

Además, en el ejercicio se logró identificar a más de 100 personas que la población participante identifica con cualidades para la Presidencia, entre ellos jóvenes, mujeres, indígenas, académicos y liderazgos sociales y políticos, tanto fuera como dentro de Nicaragua.

La organización indicó que realizarán una segunda consulta de pre candidaturas a la Vicepresidencia “Este cargo es una de las máximas expresiones de dedazos en el país, pues usualmente su asignación sirve como carta de negociación o premio de consuelo donde la ciudadanía no tiene ninguna incidencia”, dijo Carmen Chamorro, quien es politóloga, activista de "Construimos" una organización política que surgió a raíz de la crisis socio-política de Nicaragua y es una de las organizaciones que conforma la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

Nicaragua Decide considera que las pre candidaturas a cargos de elección popular se deben ganar por habilidades, capacidades y a través de un proceso legítimo de consulta, no por imposiciones o componendas. Nicaragua Decide es conformado por grupos de jóvenes miembros de la Unidad Nacional.

LEER MÁS: MINSA dará prioridad a trabajadores de la salud y ancianos con la vacuna contra el covid

La organización resaltó que las elecciones solo serán creíbles si hay reformas electorales, pleno goce de las libertades y pre candidaturas que surjan de amplias consultas con la ciudadanía.