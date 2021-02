El periodista Miguel Mora, precandidato a la presidencia de Nicaragua del Partido de Restauración Democrática (PRD, integrante de la Coalición Nacional, destacó en Artículo 66, el riesgo de ser opositor al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Mora lo vivió en carne propia, estuvo seis meses en prisión, la empresa que fundó hace 26 años 100% Noticias fue confiscada de facto, y la persecución y asedio se mantiene. En octubre del año pasado Mora denunció a Daniel Ortega en la fiscalía así como a jefes policiales por "tentativa de asesinato" contra su esposa Verónica Chávez, a quien paramilitares en Masaya le lanzaron una piedra que la mantuvo en Cuidados Intensivos.

"No es chiche ser candidato de oposición en Nicaragua, te pueden matar, echar preso, confiscar, tu reputación está en manos de un montón de salvajes, te pueden hacer cualquier cosa, porque no estamos en democracia" expresó Mora al periodista Álvaro Navarro, quien le preguntó sobre el impacto que le ha causado ver como la dictadura despedaza el edificio de 100% Noticias, adquirido gracias a un préstamo bancario.

"No te voy a mentir, uno se estremece en el Espíritu, se estremece en sus sentimientos, como bien lo dijiste es el trabajo de toda tu vida (...) uno se estremece porque en primer lugar es altamente cínico y vulgar porque lo están haciendo de una forma brutal sin ningún tipo de vergüenza, sin ni siquiera aparentar, recordemos desde hace 26 años que comenzó 100% Noticias con las manos con las uñas hacer un micro noticiero y cómo se ha venido haciendo con mucha sangre, sudor y lágrimas y venga alguien que te robe lo que te ha costado toda la vida" manifestó.

Firme con precandidatura

Mora aseguró que su precandidatura se mantiene firme hasta el final del proceso de selección democrático que se afina entre los grupos de oposición, específicamente en la Coalición Nacional.

“Yo no me corro al ruido de los caites, yo asumo lo que digo lo llevo acabo y soy una persona que creo en la democracia y creo que la democracia se tiene que ejercer, no solo decir y esta precandidatura y esta contienda entre los diferentes precandidatos es una bocanada fresca de que se puede hacer y actuar como demócratas en medio de una bota y una dictadura altamente represiva, me refiero a que escoja el pueblo, que no sea de dedo, que no sea dictatorial” expresó Mora.

El candidato presidencial del PRD, mantiene su propuesta que todos los aspirantes deben de someterse a la consulta popular por mega encuestas y firmar un documento en el que se garantice que respetarán la decisión final del pueblo y que no actuarán como malos perdedores lanzándose a hacer tienda aparte.

“Que la mayoría del pueblo escoja a su liderazgo, a su candidato y someternos a este proceso de consulta firmando un documento por el cual no vengamos como malos perdedores después a decir no acepto eso, entonces me voy hacer tienda aparte o me voy y no te apoyo por el contrario aceptar las reglas del juego, someterse a ese proceso de consulta y apoyar a los que ganen o ganemos las nominaciones. Si gana Miguel Mora el compromiso es que todos me apoyen, si ganan otros candidatos el compromiso es apoyar a esos candidatos” enfatizó Mora.

Macroencuesta será certificada

Recientemente el director de Cid-Gallup, Luis Haug confirmó a Carlos Fernando Chamorro que no incluyeron a Miguel Mora, candidato presidencial del PRD, en la lista de aspirantes presidenciales para una medición que hicieron entre el 10 y 25 de enero de este año. Sobre el tema Mora lamentó que no lo incluyeran.

"Vos has tenido acceso a las encuestas de Cid-Gallup las de verdad, donde estamos todos porque la última alguien lamentablemente dijo no metan a Miguel Mora, ¡cómo vas a medir a Miguel Mora si no lo metes en la lista?. Pero vos has visto una encuesta de Cid-Gallup donde sí estábamos todos, (...) viendo esas encuestas que no se pueden publicar, los números no son nada despreciables" aseguró Mora.

Agregó que "aquí vamos a estar en una macro encuesta debidamente certificada vamos a ver el cuestionario, los candidatos que firmen el compromiso, todos van aparecer ahi en orden aleatorio".

Estado laico no es Estado ateo

Consultado por el colega Álvaro Navarro sobre la controversia del futuro del centro de tortura "El Chipote", surgida en el programa Nicaragua Debate, Mora reiteró que cree en el Estado laico.

“Yo creo en un Estado laico, un Estado laico no es un Estado ateo para comenzar, según lo que he estudiado un Estado laido, es tolerancia donde conviven todos los cultos, incluso el que no cree también, yo puedo hablar por mis principios no sé por mis colegas que estaban ahí, pero es lo que yo pienso, no voy a cambiar eso por votos o simpatía o por antipatías, eso es lo que el ciudadano, el cristiano Miguel Mora, el expreso político, el periodista, el empresario, el confiscado, piensa como principio” precisó.

Reiteró que en temas espinosos como el matrimonio entre le mismo sexo y aborto lo idea es consultarle al pueblo en un referéndum y que esa decisión no quede solo en una persona.

“Yo lo que haría seria preguntarle al pueblo hagamos un plebiscito que opinan, somos democráticos sometamos al pueblo, por primera vez en Nicaragua porque nunca se le ha preguntado al pueblo. Yo estrenaría el plebiscito o referéndum para preguntar sobre estos temas, una vez lógicamente salgamos de la dictadura, una vez que tengamos la estabilidad de sobrevivencia porque estos salvajes nos van a dejar muy mal económicamente” expresó Miguel Mora.