10:48 a.m.

La opositora al régimen de Daniel Ortega, la joven Tamara Dávila, miembro del Consejo político de la Unidad Nacional, respondió al aspirante presidencial Arturo Cruz actual asesor de CxL, quien defiende la tesis que solo los actores "relevantes" se subirán al vehículo electoral de Ciudadanos por la Libertad. Para Dávila "todo actor que esté dispuesto a salir de la dictadura es "relevante".

Y agregó "todos los que estemos en esa sintonía entendiendo que aquí no es una lucha ideológica de candidatos es una lucha entre democracia versus dictadura y todos los que estemos en esta línea somos relevantes, los calificativos sobran. Cualquier actor de oposición que no se muestre claramente comprometido con la demanda popular de salir de esta dictadura pues va a pagar un costo, Nicaragua ya no es la misma" advirtió Dávila.

Este martes el aspirante presidencial Cruz, insistió que el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) es el “vehículo” más valioso para ir a los comicios electorales, pero solo subirán al “vehículo” los pasajeros “relevantes” que tengan los “principios compartidos”.

“La candidatura funcional va a terminar dándose en mayo (...) es muy difícil tener una posición homogénea en muchos aspectos, pero en el tema electoral todos independientemente de qué trinchera estás todos coinciden en ejercer presión (...) un solo candidato de la unión de las fuerzas relevantes, es inevitable que haya algo de dispersión pero esa dispersión tiene que ser con los irrelevantes, los relevantes tiene que estar unificados”, manifestó.

Zancudismo científico y elegante

Aunque el precandidato presidencial Arturo Cruz, asesor de CxL aclaró que "yo no seré un zancudo elegante" el término de zancudo científico y elegante ha comenzado a calar entre la población que tilda de esa forma a la Alianza Ciudadana por su negativa hasta hoy de unirse al otro bloque opositor de la Coalición Nacional.

"Aquí la gente, ya no estamos observando pasivamente, (...) no nos quedamos calmados, ni chupándonos el dedo (...) ese bono de la unidad se cobra y si no abonás a la unidad la gente te lo va a cobrar y en política, eso cuenta y en los votos también" manifestó Tamara Dávila.

¿La gente lo esta cobrando ese bono de la unidad al tildarlos de zancudos científicos?

"Sí, creo que sí, la gente se da cuenta de quien está poniendo un tranque para que aquí no haya unidad y quién está queriendo o no salir de Ortega" respondió Dávila.

Durante su lanzamiento de precandidato, Cruz manifestó que el sandinismo es una realidad, y en una publicación de 4to mono señaló que lidiará con ellos como "compatriotas".

“¿Y qué va a hacer usted con esos nicaragüenses? ¿Los va degollar, los va encarcelar? O va aprender a reconocer que son sus compatriotas como ellos deben reconocer que somos sus compatriotas”, dijo Cruz.

Dávila responde que "quienes cometieron crimen de lesa humanidad van a pagar. Nuestro rol es que aquí no puede haber impunidad. Somos actores incómodos para el régimen y para esas fuerzas de oposición que quieren cohabitar con el régimen. Para nosotros cohabitar tiene que ver con impunidad para el régimen para quienes han dado órdenes para asesinar (...) significa seguir permitiendo que aquí hayan arreglos entre grupos para beneficiar a unos cuantos, nunca más" reiteró Dávila.

La Coalición Nacional realizará un proceso de selección de su candidato único para la candidatura presidencial que estaría listo para mayo. La Alianza Ciudadana, convocará a finales de marzo para que los aspirantes presidenciales interesados se inscriban en su proceso de selección.