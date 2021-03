10:15 a.m.

El exembajador de Daniel Ortega en Washington, Arturo Cruz, aseguró ser el candidato de la tranquilidad y de tener la mayor apertura hacia todas las fuerzas de oposición del país, un día después del lanzamiento de su precandidatura presidencial. Cruz insistió que el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) es el “vehículo” más valioso para ir a los comicios electorales del próximo 07 de noviembre.

En una entrevista al medio Acción 10, el aspirante presidencial aseguró que las fuerzas de oposición deben de trabajar por la liberación de los reos políticos y reformas electorales “tenemos más de cien presos políticos es inaceptable y obviamente no podemos hablar de un proyecto electoral sin condiciones adecuadas”.

Cruz confía que las fuerzas de oposición lograrán una posición “homogénea” y presentarán una candidatura funcional con los “relevantes”, pese a que la Alianza Ciudadana integrada por CxL y Alianza Cívica siguen sin reunirse con la Coalición Nacional.

“La candidatura funcional va a terminar dándose en mayo (...) es muy difícil tener una posición homogénea en muchos aspectos, pero en el tema electoral todos independientemente de qué trinchera estás todos coinciden en ejercer presión (...) un solo candidato de la unión de las fuerzas relevantes, es inevitable que haya algo de dispersión pero esa dispersión tiene que ser con los irrelevantes, los relevantes tiene que estar unificados”, manifestó.

Vehículo valioso es CxL

El aspirante insistió que el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) es el “vehículo” más valioso para ir a los comicios electorales, pero solo subirán al “vehículo” los pasajeros “relevantes” que tengan los “principios compartidos”.

“El vehículo óptimo para facilitar una plataforma electoral es Ciudadanos por la Libertad y lo sigo diciendo, parece que ahora es el consenso (...) ahora en el vehículo ¿Quién va a manejar el vehículo? o ¿Quién va ir en el maletero? eso se discutirá, pero en ese vehículo van a tener que caber muchos pasajeros con valores compartidos, personalmente creo que va a ser un proceso que va a llevar a esa unión de fuerzas ¿Cuántos espacios van a tener en esa unión? esa es una pregunta del futuro, pero tenemos que tener una apertura más bajo la base de principios compartidos, una comunidad de ideas compartidas”, expresó Cruz.

En la entrevista, Cruz señaló que entre las fuerzas que podrían subir a ese “vehículo” están los campesinos, el liberalismo histórico, estudiantes, católicos, entre otros. “Si tenemos elecciones creíbles y si se logra tener un proyecto de gobierno unificado, sensato, coherente, el cuerpo social o fuerzas están el campesinado, el liberalismo histórico que tiene raíces profundas en esta sociedad (...) no puede ser membrete, no pueden ser organizaciones que representan el criterio de unos cuatro o cinco personas, las fuerzas relevantes de este país son el campesinado, católicos, estudiantes, pequeño empresarios, comerciantes estos representan a la verdadera Nicaragua y son los que tiene que tener ese espacio (...) todos nosotros no tenemos que bajar de nuestros pedestales tenemos que hablarlo con un mínimo de humildad”, dijo Cruz.

Candidato Único

Respecto a la candidatura única, Arturo Cruz aseguró que “tarde o temprano” las fuerzas relevantes tendrán que unificarse bajo la casilla “incuestionable” “Vamos a tener un solo candidato, vamos a ir con un solo candidato y que la casilla va a ser Ciudadanos por la Libertad, es un tema central incuestionable (...) Ciudadanos por la Libertad para mí es el vehículo más valioso, el día que tengamos la alianza electoral ordenada, con el candidato creíble, con el mensaje correcto, en condiciones electorales aceptables, esa opción va a abrumar a la opción sandinista no tengo la más mínima duda va a ser una masiva abrumadora en los comicios electorales”, dijo.