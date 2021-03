Miguel Mora: sería un suicidio político de Daniel Ortega que no haga reformas electorales

11 a.m.

El periodista y candidato presidencial del Partido Restauración Democrática (PRD), Miguel Mora, no pierde la esperanza que el régimen de Daniel Ortega realizará reformas electorales que garanticen elecciones libres, transparentes y observadas en el país. Para Mora, a Ortega-Murillo no le conviene ser desconocido por la comunidad internacional.

En una entrevista por Acción 10, Mora señaló que el régimen de Daniel Ortega no quiere convocar a elecciones presidenciales, menos realizar reformas electorales, pero las fuerzas de oposición siguen organizándose para estar listos ante cualquier escenario político.

“No vamos a descansar hasta verlos en sus casas, la primera exigencia es que liberen a todos los presos políticos, tengan la certeza que como ex preso político los voy a poner en primer lugar, la unidad se tiene que dar. Si no anuncian reformas electorales Daniel Ortega está frito, ¿sabes que es que te desconozca la comunidad internacional? tan sencillo que te nieguen préstamos internacionales, nosotros no somos una isla, nuestra economía es tan pequeña y frágil que dependemos de los préstamos”, manifestó Mora.

El aspirante a la presidencia señaló que las fuerzas de oposición aglutinadas en la Coalición Nacional trabajan en la organización territorial para estar listos ante cualquier escenario.

“Sería un suicidio político no realizar reformas electorales, nos llevaría a todos nosotros a una calamidad económica, pero tengo la certeza que va a llamar a realizar reformas (...) nosotros estamos listos para ir al proceso electoral, estamos preparándonos pero tenemos que ponernos de acuerdo para un esfuerzo unitario y sacar al dictador con los votos (...) las reformas ya las tenemos concensuadas en la oposición, tenemos listo un paquete de reformas electorales altamente consensuadas”, dijo.

Organización con represión feroz

A pesar de la represión gubernamental, el precandidato destacó que la organización territorial desafía la represión “feroz” aunque eso signifique arriesgar la integridad física y libertad, por eso llamó a los nicaragüenses a tener listas sus cédulas de identidad y con su voto cambiar el rumbo de la nación.

“Trabajado en medio de represión, en medio de agresiones, en medio de pedradas, tenemos hoy una Coalición Nacional fuerte, unidad, definida, consensuada y la alianza ciudadana de la misma manera, la represión es feroz. El ciudadanos que me está viendo sabe y tiene miedo, pero hay ciudadanos que nos estamos organizando están arriesgando su vida, la de su familia, mientras sigamos organizándonos para cualquier tipo de escenario para restaurar la democracia, sin miedo, sin violencia, definiendo el vehículo y las estructuras a nivel nacional, estén listos para cuando se les dé la oportunidad pasarle la factura a la dictadura. Tener lista su cédula actualizada, si logramos ir a las elecciones y abrir esa grieta tienen que hacer fila toda la familia por el futuro de sus hijos, por el futuro económico y por su empleo”, expresó en la entrevista matutina en Acción 10.

¿Qué pasó con Alianza Ciudadana?

Respecto a los acercamientos entre la Coalición Nacional y Alianza Ciudadana, Mora confía que esta semana se darán los primeros pasos para consolidar la unidad que demanda el pueblo nicaragüense.

“Estoy optimista, con fe, hay una voluntad, el pueblo demanda unidad, pero hay que ponernos de acuerdo en una sola plataforma y en un solo proceso, espero que mis hermanos de la Alianza Ciudadana recapaciten y dejen de estar haciendo cintura política porque no se va a lograr absolutamente nada”, indicó.