Juan Sebastián Chamorro se reúne con Alianza Ciudadana para conocer proceso de selección de precandidatos

El aspirante a la presidencia Juan Sebastián Chamorro se reunió con el Comité Nacional de Enlace de la Alianza Ciudadana para conocer el proceso y metodología para la selección de precandidatos de las fuerzas de oposición en el país. La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey, informó que el aspirante Arturo Cruz se reunirá mañana miércoles 24 de marzo con el comité.

“Es un conversatorio previo, precisamente por si tienen dudas porque lo correcto es aclararlo y que se sientan cómodos con todo el procedimiento y la metodología, de nada serviría hacer un proceso en el cual los precandidato no quisieran participar, entonces ese el propósito aclarar dudas y explicar muy bien, se pretende hacer con toda transparencia y esperamos que todos los aspirantes vengan porque queremos que el mejor candidato para presidente sea la persona que el pueblo quiera por la persona que van a salir a votar”, dijo Monterrey.

Según la presidenta de CxL, Juan Sebastian Chamorro es el primer precandidato con el que sostienen el primer conversatorio, por eso llamó a los contendientes a pedir su cita y llegar a conocer el proceso. Aunque no tienen una fecha límite para la inscripción, la activista política señaló que la prioridad es conocer el calendario electoral y lograr una plataforma de oposición ampliada.

“La prioridad no son los candidatos, la prioridad es lograr una Alianza Ciudadana que aglutina a la oposición y que realmente podamos ser una fuerza unida para poder derrotar a Daniel Ortega esa es la prioridad, vamos a seguir recibiendo a aquellos aspirantes a candidatos y esperamos que este proceso se logre a la par de las reformas electorales”, indicó.

Juan Sebastian Chamorro espera que el Comité Nacional de Enlace de la Alianza Ciudadana tome en cuenta sus observaciones para el procesos de selección de candidatos.

“Teníamos una serie de preguntas específicas sobre los procedimientos y mecanismos, se nos informó que va a haber una metodología más detallada y que van a recoger los elementos que se tomaron en la reunión, estoy muy satisfecho con el ejercicio, está bastante lista la metodología y agradezco que se me haya tomado en consideración las preguntas y observaciones que hicimos”, dijo.

Chamorro aclaró no participará en un proceso electoral en el que la oposición vaya dividida, por eso a fortalecer la plataforma unificada de la oposición “Ciudadanos por la Libertad es la mejor casilla, el mejor vehículo, soy parte de la Alianza Ciudadana vamos avanzando en buena dirección (...)estoy por la unificación de una plataforma ampliada, plural, de la mayor parte de las fuerzas opositoras que queremos un cambio democrático (..) hay que seguir presionando para que haya condiciones habilitantes para ir a las elecciones, someternos a un proceso plural para participar los que no queden apoyar sin miramiento ni divisiones al candidato que quede (...) mi candidatura está predispuesta a la unidad de todas las fuerzas opositoras no voy a hacer partícipe de una división de una oposición dividida aspiremos a llegar a una plataforma unitaria integra”, indicó.