Violeta Granera responde a crítica de Monseñor Álvarez sobre lista de precandidatos a diputados de UNAB

Violeta Granera, postulada como precandidata a diputada nacional en la Unidad Nacional, aclaró la lista que circuló el fin de semana con 92 nombres de su organización postulantes para competir por las candidaturas a Diputados nacionales, Parlacen y Departamentales. Granera dijo que esta lista "es un borrador" que no es definitiva, y que corresponde a los inscritos en su organización para someterse al proceso de escogencia o consulta establecido a lo interno para "terminar con el dedazo".

"Esa lista es preliminar porque ahorita vienen las impugnaciones, del 5 al 8 de abril se abre el período de impugnaciones de aspirantes, luego hay fallo de impugnaciones (...) en la Unidad Nacional estamos comprometidos en acabar con esa práctica corrupta del dedazo y nadie puede decir que este proceso no vaya en concordancia con eso, el que quiso se inscribió, ya que hay establecido un método para la selección (...) hay 2 mil electores porque cada organización de la Unidad tuvo que mandar de previo una lista de 10 electores que son los que conforman ese colegio electoral" argumentó Granera.

Sobre la crítica que hizo Monseñor Rolando Álvarez de que en Semana Santa, "algunos se dedicaban a hacer listas", Granera respondió que si se refería a la UNAB, "no está lo suficientemente informado" del proceso interno de selección o "creo que a él lo mal informaron, si estuviera refiriéndose a la Unidad Nacional".

Álvarez cuestionó "¿Listas para qué?, ¿para presentárselas a quién? o ¿para negociar con quién? o ¿para posicionarse ante quién? Qué está pasando? hay cosas detrás de bambalinas? ¿Hay agendas ocultas?".

"Lo que lamento en todo caso si se refirió a la UNAB es que no se le había informado debidamente lo que expliqué con transparencia este de proceso. Esta lista es un borrador, de ahí puede haber impugnados, puede haber gente que no va aparecer en una lista como precandidatos. Es una lista demasiado preliminar para estarle dando publicidad, (...) no es un asunto por debajo de mesa ni escondido, no ameritaba una comunicación oficial porque significa muy poco en este momento esas 92 personas, algunas podrán seguir, otras ya no podrán estar" reiteró Granera en 100% Entrevistas con Lucía Pineda Ubau.

Doña Violeta, aseguró que el hecho que estén en el proceso de selección interna de precandidatos a diputados, no están descuidando la lucha por los presos políticos, y los esfuerzos que se hacen para la unidad con el bloque de Alianza Ciudadana, cuyas platica formal está en veremos.

"Ya hemos dicho en la Coalición Nacional que las puertas están abiertas, pero no estamos esperando a nadie, el pueblo no puede esperar (...) "Hay que seguir intentándolo, eso no significa que estamos sentados esperando a que los otros se decidan, nosotros estamos rempujándola", agregó Granera

Según el calendario de la UNAB las elecciones primarias para diputaciones será el domingo 09 de mayo de 2021. Los resultados preliminares serán publicados e informados el lunes 10 de mayo de 2021. Del 11 al 13 de mayo es el período para impugnaciones y la proclamación final, luego del proceso de impugnación y resolución, será el viernes 16 de mayo.