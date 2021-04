Monseñor Báez: el cambio que Nicaragua necesita va a llegar, el Señor ha vencido el poder tiránico

Monseñor Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua, brindó un mensaje muy emotivo para el pueblo de Nicaragua. Desde su exilio en Miami, el obispo en cada prédica de sus homilías mantiene presente al pueblo sufrido y reprimido por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han mantenido un ataque frontal contra la Iglesia Católica. Las lágrimas de Báez fueron evidentes al final de este mensaje a los nicaragüenses que usualmente siguen su homilía a través del facebook de la Iglesia Santa Agatha.

"Quiero decirles hermanos que en esta solemne fiesta de pascua, lo que dije al inicio, ninguna cruz es definitiva, la muerte no tiene la última palabra como tampoco la tienen los poderes tiránicos e injustos como el que esta destruyendo a Nicaragua" manifestó Báez

El obispo agregó "el príncipe de este mundo ha sido derrotado, los que aparentemente tienen el poder son unos derrotados dignos de lástima, hermanos a como les dije hace dos años así como Cristo crucificado resucitó, también nuestro pueblo crucificado resucitará, pero no esperemos soluciones milagrosas, el cambio que Nicaragua necesita y que va a llegar, porque el Señor ha vencido el poder tiránico, la violencia e injusticia que han hecho pedazos nuestra patria. El cambio va a llegar, pero no milagrosamente, sino a través de la perseverancia nuestra no perdamos la capacidad de soñar una patria distinta, si la patria es pequeña, uno grande la sueña" dijo el obispo Auxiliar de Managua.

Báez insistió que "solo nuestro esfuerzo cotidiano, perseverante y pacifico por construir una nación como los nicaragüenses nos merecemos lo hará posible... el señor resucitado está de parte de los pobres, está de parte de los presos políticos, está de parte de los perseguidos, está de parte de las víctimas que claman justicia y hay que responder dando justicia y está de parte de los pueblos oprimidos como el de Nicaragua, no perdamos la esperanza (...) más pronto de lo que esperamos Nicaragua resucitará"

Exhorta a políticos: no acaparar puestos y privilegios

El Obispo Auxiliar de Managua, en su homilía dedicada a la Resurrección de Jesús, instó a los líderes políticos en Nicaragua a no ponerse "zancadillas", no acaparar puestos y privilegios". En medio de la diversidad de la sociedad, Báez exhortó a tener un espíritu de comunión, de respeto recíproco, "correr juntos, sin competir" a como lo hicieron Juan y Pedro para llegar y ver el sepulcro del Señor que había resucitado.

"En la sociedad es urgente superar los egoísmos estériles y las confrontaciones inútiles que hacen de la convivencia social una grotesca competencia. Nuestra sociedad está necesitando urgentemente de personas y grupos dispuestos a correr sin ponerse zancadillas unos a otros. Los líderes políticos deben correr no para llegar primero y acaparar puestos y privilegios, sino para construir entre todos una convivencia nueva basada en la solidaridad, la libertad y la justicia" dijo Báez.

"Esta diversidad no debería ser origen de envidias y conflictos. También en la comunidad cristiana cada uno hace su propio camino de fe, con sus propias características y según su vocación, pero sin rivalidades ni espíritu de competencia" agregó el obispo.