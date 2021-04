Cristiana Chamorro sin decidir inscripción en Alianza Ciudadana, Arturo Cruz y Juan Sebastián confirman participación

Los aspirantes presidenciales Arturo Cruz y Juan Sebástian Chamorro confirmaron que se inscribirán en el proceso de selección de precandidatos de la Alianza Ciudadana, afirmó José Dávila, Director Ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Las declaraciones de Dávila fueron luego del encuentro entre la precandidata y periodista Cristiana Chamorro Barrios con el Comité Nacional de Enlace de la Alianza Ciudadana.

“Los dos primeros que vinieron prácticamente dijeron que solamente están escogiendo su fecha, pero los dos primeros ya dijeron que van a inscribirse, Cristiana vino como vinieron los otros, días después ellos dicen estamos buscando una fecha, los otros lo hicieron días”, manifestó Dávila a medios de comunicación.

Tras el encuentro con el Comité, la periodista Cristiana Chamorro agradeció al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) por poner a disposición la casilla para los precandidatos independientes “Esta coyuntura le da a CxL una responsabilidad histórica, que entienden las bases de este partido, luchadores por la democracia y la libertad al igual que todos nosotros. Su responsabilidad histórica pasa por tener un mecanismo de selección de cargos a presidente y diputados, abierto a todos, donde la gente pueda participar y recupere la palabra. Aspiramos a que sea un proceso tan amplio, generoso, transparente y tan democrático que sea capaz de desterrar el fantasma de cualquier dedazo” dijo Chamorro.

Para Chamorro Barrios, la “unidad” es la condición para ganar, por eso llamó a los aspirantes, organizaciones y partidos políticos a quitar las trabas para lograr la unidad “Unidos ganamos. Divididos perdemos. Nuestra historia está llena de ejemplos fallidos por falta de unión. Por eso debemos unirnos y eso no significa que no tengamos diferencias de pensamiento. El derecho a votar es del Pueblo y ese derecho no es una opción del dictador, ni de los partidos, ni de los precandidatos”

Según la periodista, las preguntas que tenía sobre el proceso fueron aclaradas, “propuse la idea de cómo lograr la unidad nacional, ellos manifestaron su apertura pero que también los precandidatos tenemos que trabajar para buscar esa unidad que todos sintamos que vamos en una sola línea a derrocar a Daniel Ortega”

Chamorro no confirmó si se inscribirá en el proceso de selección de candidatos de la Alianza Ciudadana.

La aspirante se refirió a las declaraciones de la Asociación Madres de Abril (AMA) que pidieron justicia y no impunidad para los jóvenes asesinados “tenemos que escucharlas, tenemos que tomar su llamado, llamado justo, a la justicia para que aquí haya justicia transicional, que haya memoria, verdad, reparación y nunca más repetición, eventualmente voy a ver si puedo conversar con ellas tenemos que escucharnos todos y saber las peticiones que se están haciendo que todos juntos podamos resolver los problemas de cada sector”

Los opositores buscan cómo derrotar a los sandinistas, dirigidos por Ortega, de 75 años, que el 10 de enero cumplió 14 años consecutivos en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.