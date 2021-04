La semana se filtró desde la Coalición Nacional una lista de 13 nombres de notables en Nicaragua que son vistos por integrantes de esta organización como posibles candidatos a proponer para ser magistrados electorales. Públicamente uno de ellos, el Dr. Gerardo González en una postalita dedicada a 100% Noticias en Confidencial, aseguró que "vergüenza me daría aceptar una nominación de tal carácter con una ley electoral vergonzante. Aclaro, además: ¡Nunca nadie me ha propuesto para figurar en una lista como esa!".

Extraoficialmente se conoció la semana pasada que entre los nombres que bajara la plataforma de oposición, Coalición Naciional, se encuentran: Ernesto Medina, Azhalea Solís, José Pallais, Xiomara Paguaga, Alejandro Aguilar, María Antonieta Fiallos, Oscar Castillo Guido, Ximena González, Azahalea Avilés, Julio Montenegro, Gerardo González Riega, Yader Loza, Iris Rojas y Marianela Martínez.

Consultado al respecto el Dr. Julio González, coordinador del PRD y miembro de la Coalición, aseguró que esa lista era "preliminar" y que esta tarde se tendrá la definitiva ya que algunos de los mencionados han dicho que no quieren y tras filtrarse hubo molestias de algunos porque todavía la misma Coalición no les había consultado para ser propuestos.

"En la tarde el diputado Brooklyn Rivera presentará los nombres de consenso propuestos por la Coalición Nacional, la lista definitiva" dijo González a 100% Noticias.

Leer más: Asamblea Nacional llama a consulta electoral a PRD y Yatama

La semana pasada el aspirante a la presidencia George Henríquez dijo que la propuesta de magistrados fue consensuada por las organizaciones que integran la Coalición Nacional “una lista de alrededor de 10 a 13 personas que están siendo propuestos como magistrados al Consejo Supremo Electoral, no estoy claro si vamos a presentar la lista de las 13 personas o solamente 10 personas, 7 magistrados propietarios y tres suplentes, o solamente vamos a meter tres personas, tenemos nombres identificados pero por respeto a las personas no quisiera mencionar estos nombre hasta que se someta de manera oficial y estas personas estar dispuestas asumir el riesgo”.

En redes sociales, el señor Óscar Castillo aclaró que no tiene intenciones de ocupar ningún cargo en el Estado "Hola estimados amigos de 100%. Veo mi nombre y foto en una lista de candidatos. Quiero aclarar que no he sido consultado, y que además agradeciendo a quienes me hayan mencionado, les comento que no tengo ni he tenido interes de ocupar ningun cargo en el Estado sea cual fuere"

Siga leyendo: Ciudadanos por la Libertad invitado a Comisión parlamentaria para reformas electorales

Aclaración al Dr. González

El abogado Gerardo González en la postalita dedicada a 100% Noticias, cuestionó que no se le contactó para verificar la información sobre su nombre. Le aclaramos que la lista son nombres preliminares que se manejó a lo interno de la Coalición Nacional y fue filtrada a este medio de comunicación. Si el Dr. González considera que se le causó algún daño, por estar él fuera del ojo público, le aclaramos que no hay ninguna intención de provocarle problemas.

La información de la lista preliminar dada a 100% Noticias es verídica, y si la propia Coalición lo incluyó en una lista sin consultarle al Dr. González, ya es asunto de la organización política.

En su escrito en Confidencial el abogado Gerardo González aseguró "que he dejado de hacer públicas mis opiniones por la decepción que en mí ha generado el juego electorero en el que han caído los grupos políticos que se autoatribuyen la “cancillería del espíritu de Abril”.