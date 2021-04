Miguel Mora reitera invitación a CxL para lograr la unidad y explica proceso de consulta de Coalición Nacional

El precandidato a la presidencia de Nicaragua, por parte del Partido Restauración Democrática, PRD, Miguel Moral en entrevista al medio Stereo Romance manifestó que existen muchos intereses en relación al porque no se ha podido dar la unidad entre la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana encabezada por el partido Ciudadanos Por la Libertad, CxL.

"Hay muchos intereses en la misma familia cuando propones en tu familia algo, no todos están de acuerdo eso nos pasa a todos, multipliquen eso por un millón, ahora cuando hablamos de un ente político como la Coalición Nacional de alta representatividad y diversa representatividad y al otro lado un partido político de clase media y de clase alta representando al sector empresarial y a un sector juvenil universitario, los intereses chocan algunas veces de forma intransigente y no pierdo la esperanza tenemos un poco mas de 20 días para que por lo menos el CxL acepte la invitación que se hizo por parte del PRD la que se hizo sin ningún tipo de condiciones… estamos esperando que el CxL acepte la invitación y nos diga el día y la hora” señaló Mora.

Asimismo, el precandidato del PRD reiteró que la disposición de ellos como partido político de reunirse con el CxL continúa, “quiero reiterar y aclarar que de nuestra parte de la Coalición Nacional del PRD, y de Miguel Mora como precandidato estamos dispuestos a sentarnos a escucharnos a ver qué es lo que nos une y después qué es lo que nos desune, nuestro primer planteamiento era hacer un comunicado en conjunto, primero lo rechazaron y después sin reunirnos lo aprobaron, lo mismo que nosotros estábamos proponiendo hacerlo, se hizo al final pero no quieren sentarse, no sé por qué, porque si estamos dispuestos a poner a Nicaragua en primer lugar no debería de haber ningún tipo que contradiga eso” expresó Miguel Mora.

Proceso de consulta popular

De acuerdo con las declaraciones de Miguel Mora, la opositora Coalición Nacional iniciará este mes de mayo el proceso de consulta popular el que se prevé que finalice el 30 de junio de 2021, para dar a conocer el candidato único por parte de la Coalición Nacional.

“Serán dos meses de 4 encuestas, 2 macroencuestas y 2 sondeos rápidos que CID-GALLUP y Borge y Asociados implementarán como son foros grupales y otros tipos de consultas digitales… el candidato que salga en primer lugar es el que vamos apoyar todos en la Coalición Nacional” explicó Mora.

Asimismo, manifestó que la Coalición Nacional no nace con el fin de ser un ente electorero, “la Coalición Nacional es un ente vivo tiene una cobertura nacional, territorial que nos ha costado sudor, lágrimas, sangre y sacrificio por la represión y tiene también dos partidos uno regional que es Yatama y uno nacional que es el PRD y tiene candidatos a la presidencia y tiene también postulados para rifarse a la consulta popular a diputados” agregó el precandidato presidencial.

De igual manera Mora señaló que el ser candidato a la presidencia o precandidato de la oposición nicaragüense no es “cajeta, no estamos en un racimo de flores, ser candidato significa que te ponen, un blanco en la frente, te acosan, te amenazan y van contra tus propiedades van contra tu bienestar, contra tus ingresos, contra tu nombre, tu reputación, contra tu familia, contra tu esposa, yo pediría respeto al pueblo de Nicaragua porque la verdad que gran mayoría tiene miedo” manifestó Miguel Mora.