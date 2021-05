Sandinistas aprueban reformas electorales a su medida, no hubo cambios

La Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, aprobó sus propias reformas a la Ley Electoral, sin ningún cambio. El partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ignoró las propuestas del Partido Yatama, Partido Restauración Democrática (PRD) y Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) que participaron en el proceso de consultas de la Comisión Especial de Carácter Constitucional para Aspectos Electorales.

La enmienda fue aprobada con 85 votos a favor, 4 votos en contra, 2 presente.

La propuesta de reforma electoral, aprobada por los sandinistas, según los opositores, inhibe a candidatos críticos a Daniel Ortega, limita la financiación electoral, suspende la observación electoral, restringe derechos constitucionales y son una herramienta para un posible "fraude" a favor de la reelección de Ortega en los comicios de noviembre próximo.

La Comisión Especial presentó un dictamen favorable a las reformas sandinistas “Un estudio a nivel internacional sobre la financiación extranjera a partidos políticos y a su candidato y de acuerdo con el informe relativo a la regulación de financiamiento político, del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral IDEA (...) En ese sentido debe salvaguardarse los intereses supremos de la nación incluyendo lo regulado en las leyes No. 1040 Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y Ley No 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”

LEER MÁS: Coalición Nacional, Alianza Ciudadana, y Diáspora firman comunicado en rechazo a reformas electorales

Entre otros puntos se aprobó “En ese escenario de ajuste a la última Reforma Constitucional y de acuerdo con el artículo 173, numeral cinco de la Constitución Política, se incorpora la Ley Electoral un capítulo denominado: RECURSO, el que contiene los recursos de impugnación, apelación y revisión con los activos de tutelar tanto derechos políticos de los electores, como de los partidos políticos”

Por otro lado, la Comisión consideró asegurar la participación de los actores en el proceso electoral manteniendo la igualdad “en proporción del 50% mujeres y hombres. Dicha consideración es concordante con el eje número seis de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) de la cual Nicaragua es parte”

En el debate de ley, el diputado y jefe de la bancada sandinista Edwin Castro defendió la aprobación de la enmienda “Una falta de conciencia democrática, si no está todo lo mío esto está mal, la democracia es la búsqueda de los consensos y eso es lo que hemos hecho en esta comisión que firmamos todos en ese dictamen (...) creemos que hemos hecho un buen trabajo”

El diputado de ALN, Alejandro Mejía, expresó su descontento por el contenido del dictamen porque no satisfacen las expectativas del pueblo nicaragüense para la transparencia y respeto del voto

“La observación internacional que está muy pendiente de las decisiones de este país, no lo veo en ninguno de estos puntos que aprobó la Comisión Especial de reforma electoral, voy a citar cuatro de esos puntos fundamentales que son las recomendaciones internacionales que nos habla que estos procesos deben de ir acompañados con la presencia de organismos queden garantías a los pueblos que practicamos la democracia, Nicaragua no es la excepción, todo lo contrario, vivimos y queremos vivir en democracia pero con reglas claras donde todos podamos felicitarnos y aceptar si perdí o gané pero acá se está promoviendo mayores diferencias y eso es lo que me asusta eso es lo que me preocupa” dijo

SEGUIR LEYENDO: Opositores unificados, piden a OEA demandar reformas electorales creíbles a Daniel Ortega

Mejía señaló que en la reforma se pudo considerar la eliminación de la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Inhibiciones “la inclusión de las leyes No 1040 y 1055 cómo puede alguien siendo candidato puede participar en una elección con una pistola en la sien”

El legislador liberal Miguel Rosales señaló que la Comisión no consultó ni tomó en cuenta las recomendaciones de órganos internacionales como el Centro Carter “Un silencio de la misión de observación del Centro Carter, Organización de Estados Americanos (OEA) y Unión Europea, no habido esas opiniones y valoraciones al respecto de esta iniciativa de reforma, el Partido Liberal Constitucionalista señala este vacío de opinión”

El diputado del Partido Yatama, Brooklyn Rivera, lamentó que la comisión dictaminadora ignoró los planteamientos y observaciones que se realizaron en el proceso de consultas “hicimos planteamientos de fondo para avanzar hacia garantías que permita al pueblo nicaragüense tener una participación electoral bajo condiciones de libertad pero aquí lo que vemos al final del dictamen es que hay restricción en el proceso electoral, hay toda una imposición de restricción, no hay observadores para el proceso electoral y tampoco hay apertura para que se pueda garantizar un proceso transparente a pesar que hemos hecho observaciones de fondo”

LEER MÁS: Cosep exige reformas electorales “sustantivas” que incorporen recomendaciones de la OEA

Actualmente, el Poder Electoral es controlado por magistrados afines al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), a través del exguerrillero Lumberto Campbell, operador principal del sandinismo en el poder electoral.

Las elecciones de noviembre serán claves para Nicaragua, ya que definirán si cesa o se extiende por cinco años más la primacía casi absoluta de Daniel Ortega sobre la política local.