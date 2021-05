La Coalición Nacional llamó una vez más a la Alianza Ciudadana a conformar una plataforma electoral conjunta para enfrentar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en las próximas elecciones generales el 07 de noviembre. Al mismo tiempo, la organización presentó una hoja de ruta para concretar la unidad opositora.

En una conferencia de prensa, Tamara Dávila del Consejo Político de la CN, expresó que solo la unidad amplia y diversa de todas las fuerzas democráticas será capaz de enfrentar exitosamente a la dictadura Ortega Murillo, pese a todas las dificultades y los esfuerzos del régimen por destruir la Coalición Nacional.

“Aquí estamos, firmes en nuestro objetivo y en nuestra vocación unitaria, consecuentes con la demanda del pueblo nicaragüense. Durante todos estos meses, de manera pública y privada, hemos planteado esta necesidad a la Alianza Ciudadana. Quedando cinco días para poder inscribir y hacer realidad una alianza electoral, volvemos a hacer pública nuestra disposición para alcanzar un acuerdo”, señalan

La organización reiteró la disposición del equipo político y legal de sesionar permanentemente hasta concretar la firma de dicho acuerdo. “Nos consta que toda la ciudadanía nicaragüense demócrata, independientemente de su filiación política, aspira y demanda esa unidad. Las dirigencias políticas debemos escuchar esa demanda y ser consecuentes con ella hasta concretarla”

Julio González, coordinador político del Partido Restauración Democrática, (PRD), expresó que el Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) lo llamó para que se sumen a la Alianza Ciudadana de forma individual, pero el PRD dejó claro que “somos todos o ninguno”

“La casilla del PRD le pertenece al pueblo de Nicaragua, a los jóvenes, a las madres, a los presos, a los exiliados, a los vendedores, a los comerciantes, a los empresarios, por lo tanto, nosotros no vamos a ser factor de división de irnos solamente como PRD a firmar y dejar a este gran bloque donde se refleja realmente la mayor cantidad de ciudadanos nicaragüenses dispuesto a sacar a este régimen, hemos dejado claro a nuestra posición como partido a don Oscar Sobalvarro que no nos vamos a ir hacer acuerdos debajo de la mesa por curules o por diputaciones (...) lo único que sabemos es que ellos están tratando de trabajar con algunos integrantes de la Coalición Nacional para llevárselos, el PRD deja firme su posición el día de hoy que no nos vamos a mover de la Coalición si no somos todos, todos o ninguno, es nuestro lema”, dijo González.

La CN enfatizó que la represión y las últimas decisiones, aprobando reformas electorales regresivas y designando un Consejo Supremo Electoral absolutamente fiel a sus intereses, “confirman su naturaleza tiránica y su falta de voluntad de propiciar una salida democrática. La dictadura sabe que las elecciones de noviembre próximo constituyen una oportunidad excepcional para que la oposición unida y organizada le derrote. Quienes impidan esta unidad, le estarán haciendo el juego a la dictadura y prolongando la tragedia que vivimos como pueblo nicaragüense”

La Coalición Nacional propuso a la Alianza Ciudadana, la siguiente hoja de ruta:

1. - Firmar públicamente un acuerdo (7-9 de mayo) entre la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional que incluya lo siguiente:

a. Continuar rechazando la composición del Consejo Supremo Electoral y la ley electoral antidemocrática impuesta por la dictadura.

b. Demandar la liberación inmediata de presas y presos políticos.

c. Exigir las garantías para el regreso voluntario del exilio con acompañamiento internacional.

2- Aprobar como primer punto una ruta de trabajo con calendario, que defina:

a. Conformación de la plataforma electoral conjunta. Unificación de los bloques opositores: Alianza Ciudadana y Coalición Nacional (8-9 de mayo).

b. Inscripción de la alianza electoral unificada (12 de mayo).

c. Definición consensuada de mecanismo democrático de selección de candidaturas (10-12 mayo).

i. Mecanismo para selección de candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia.

ii. Mecanismo para selección de candidaturas a Diputados (Nacionales, Departamentales/Regionales y Parlamento Centroamericano).

¿Y el Movimiento Campesino?

En la conferencia, los representantes de la Coalición Nacional desconocen si el Movimiento Campesino intenta abandonar la agrupación, “venimos de una reunión del Comité Ejecutivo y el Movimiento Campesino estaba ahí o sea el movimiento está en la Coalición y Medardo sigue en la Coalición”, dijo Tamara Dávila del Consejo Político de la CN.