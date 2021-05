Unidad sin humo blanco, "CxL descarta alianza y apuesta a voto útil", dice Carlos Fernando Chamorro

Chamorro ve "difícil" que la alianza electoral se logre en 48 horas

Las pláticas entre miembros de la Coalición Nacional y de Ciudadanos por la Libertad, todavía no rinden los frutos esperados por la población de lograr una alianza electoral o unidad, que se inscriba ante el Consejo Supremo Electoral a más tardar este 12 de mayo, según el calendario aprobado por los magistrados orteguistas.

El periodista Carlos Fernando Chamorro, Director de Confidencial, aseguró en su cuenta de twitter que "CxL descarta la alianza electoral con la Coalición porque apuestan al “voto útil. Suponen, sin ninguna evidencia, que aunque la oposición vaya dividida, el electorado votará por su casilla. Pero lo más probable es que enfrentarán un voto castigo por sabotear la unidad opositora".

Chamorro ve "difícil" que la alianza electoral se logre en 48 horas, cuando "por falta de voluntad política" no se suscribió en los últimos 4 meses y emplazó a los liderazgos de la Coalición Nacional y Alianza Ciudadana a "dar la cara y decirle la verdad a la mayoría política azul y blanco. Por qué no pueden sumar fuerzas?"

"El problema es de sectarismo ideológico, hegemonismo, o las cuotas de diputados? Se atreverán a ir divididos a una elección a enfrentar la maquinaria del fraude del FSLN sin ninguna garantía?" cuestionó.

Este domingo el vicepresidente de CxL, Óscar Sobalvarro dijo a 100% Noticias que el PRD tenía hasta este lunes para decidir la Alianza.

El domingo, el vicepresidente de CxL Óscar Sobalvarro, dijo a 100% Noticias que mantenían la plataforma de su organización para la Alianza Electoral y con las reglas establecidas en cuanto al mecanismo de selección de candidatos.

"Por el momento únicamente CXL como la plataforma única y apertura para inscripción de precandidatos en el mecanismo establecido por la Alianza Ciudadana último día para decidir es este lunes" respondió Sobalvarro.

Este lunes el Directorio de Alianza Ciudadana se reunió con Fuerza Democrática Nicaragüense, (FDN), Movimiento Campesinno, Unidad Territorial (UNITE), y Alianza Ciudadana por la Unidad de Nicaragua, (ACUN), todas integrantes de la Coalición Nacional. Ya este es el segundo encuentro que realizan.

Alianza Ciudadana se reune con miembros del FDN, UNITE, ACUN y Movimiento Campesino. Este es el segundo encuentro. UNAB se ha reunido por separado con Alianza Cívica y PRD lleva dos reuniones con CxL. Todavía no sale humo blanco

El aspirante presidencial Félix Maradiaga miembro de la Unidad Nacional, integrante de la Coalición Nacional, reiteró que han realizado y siguen haciendo "todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo. Es un compromiso firme con la ciudadanía".

"Este fin de semana se trabajó intensamente y lo vamos a seguir haciendo. CxL se ha rehusado a hablar oficialmente con el pleno de la Coalición Nacional, por lo cual hemos decidido intentar otras formas de acercamiento" añadió Maradiaga.

Según el aspirante presidencial "para mostrar toda nuestra voluntad, han habido acercamientos de diferentes organizaciones de la Coalición Nacional de manera independiente, para ver si de esa forma logramos resultados. La población demanda prontos resultados y debemos dárselos. Quiero reiterar mi más amplia voluntad de lograr un acuerdo, por Nicaragua y nuestros anhelos de un país sin dictadura" dijo.

¿Quién encabezaría la Alianza?

Para la inscripción de la Alianza Electoral, los partidos políticos PRD y CxL tienen que definir quien la encabezaría, quienes más integran esa alianza, "es de vida o muerte que logren firmar una alianza electoral entre estos partidos" aseguró a 100% Noticias el Dr. Gabriel Álvarez, experto en Derecho constitucional y miembro del Grupo Pro reformas electorales.

"Priorizaría la alianza electoral, que el PRD y CxL firmen una alianza. La gente de la Coalición tiene que confiar en el PRD y la gente de Alianza cívica en la gente de CxL" señala el experto.

Álvarez considera que ninguno de los dos partidos puede declararse "ungido", pero tiene sus criterios para expresar que CxL debería de encabezar la alianza.

"Se supone que tienen más posibilidades de financiamiento para lo bueno y lo malo, y eso que yo he sido crítico con los sectores" y añade el tema del "liberalismo" aunque aclara que "todo esto es especulación, la verdad es que no se ha demostrado. A veces creo que CxL, se cree que ya están validados, pero no pueden tratar al PRD como cualquier cosa, creo que es incorrecto y no lo aceptaría" expresa Álvarez.

Considera que "el PRD debe reconocer alguna ventaja que tiene CxL, pero debe recibir un trato igual de CxL, porque a veces CxL cree que los demás deben de ir de vagón de cola, ellos tienen un tono como que todos tenemos que seguirlos ahora".

Álvarez aseguró que una vez "amarrada" la Alianza electoral, entrarían las otras organizaciones.

En estos meses ha imperado la desconfianza, descalificaciones, entre opositores y Daniel Ortega avanzó con las reformas electorales a su medida y si gusta, según expertos, los puede inhibir a todos. Este 12 de mayo la OEA sostendrá una sesión ordinaria, donde el Secretario General Luis Almagro presenta un informe sobre el incumplimiento de Ortega a la resolución y demanda del organismo de garantizar elecciones creíbles.

