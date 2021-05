Ciudadanos por la Libertad niega que pidió intervención policial para dispersar protesta de jóvenes de UNAB

Un grupo de jóvenes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) intentaron realizar una protesta y entregar una carta a la representante del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey, pero fueron sacados a empujones por oficiales de la sancionada policía sandinista.

Ariel Sotelo de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), explicó que intentaban entregar una misiva a Monterrey para solicitar “unidad” por Nicaragua, pero les cerraron los portones e inmediatamente la policía los expulsó del perímetro.

“Nosotros vamos a gritar la verdad para que la gente sepa quiénes son los cómplices, quienes son los que no se quieren unir, quienes son los que juegan con el dolor del pueblo que está del lado de la gente”, expresó Samantha Jirón

LEER MÁS: OEA confirma sesión este 12 de mayo, abordarán situación de Nicaragua

Algunos jóvenes acusaron a CxL de supuestamente mandarle la policía, sin embargo, los oficiales buscaban disolver cualquier intento de protesta, de cara a la inscripción de alianzas electorales que tiene fecha límite el miércoles 12 de mayo. Al respecto, Adán Bermúdez, tercer vicepresidente del partido CxL, rechazó los señalamientos.

“Quiero desvirtuar si acaso se está diciendo que este partido mandó a la policía los retirara a ellos, en ningún momento hemos tenido ninguna comunicación con la policía, más bien queremos que se vayan de aquí, aquí siempre estamos asediados, lamentamos lo que pasó con los muchachos que estuvieron aquí, tienen derecho a protestar, todo el mundo tiene derecho a protestar en todo lo que no estén de acuerdo” expreso Bermúdez.

No hay alianzas

Oscar Sobalvarro, primer vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad (CxL) insistió en que no pueden despojarse de la representación legal del partido y transferirla a una tercera persona porque necesitan convocar a una convención. Este factor es el principal obstáculo para la unificación entre Alianza Ciudadana y Coalición Nacional.

“Desde el punto de vista de los estatutos no se puede quitar la representación legal, de acuerdo a nuestros estatutos debe convocarse con 15 días de anticipación a una convención (...) antes las alianzas se preparaban con tiempo se convocaba a una convención y la convención ratificaba esa alianza, en este momento a pocas horas de inscribir una alianza nosotros no podemos ceder la representación”, manifestó

SEGUIR LEYENDO: Senadores Bob Menéndez y Marco Rubio condenan reformas electorales del régimen de Daniel Ortega

Según Sobalvarro, realizaron una contrapropuesta al PRD que consiste en la conformación de una comisión política que trabaje con la representación legal de la Alianza, pero supuestamente aún no hay respuesta.

Entorno a las diputaciones, el político rechazó la propuesta del PRD de distribuir la lista de diputados de forma equitativa “han pospuesto que nosotros cedamos el 50% de los diputados, la coalición se organizó y se preparó para que este partido le demos 50% de las diputaciones cuando ni siquiera lo hemos discutido al interno (...) la distribución de los diputados se maneja de acuerdo con la ley electoral de manera nacional, departamental y al parlamento centroamericano”. Sin embargo, en una conferencia de prensa la Coalición Nacional manifestó que la lista de diputados se puede discutir en otro momento.

LEER MÁS: Control de la Asamblea Nacional para desmontar al régimen de Daniel Ortega

Respecto a la apertura de un proceso de selección de candidatos a la presidencia, Sobalvarro aclaró que esa decisión tiene que ser consultada por los aspirantes que se inscribieron en su proceso.

“Abrimos el proceso de inscripción de candidatos solamente para Medardo Mairena porque estaba fuera del país al momento que se cerraron las inscripciones, la abrimos para Medardo Mairena, el resto de los precandidatos si quisieran inscribirse a este mecanismo de la Alianza Ciudadana tendrían que hacer la solicitud y nosotros tendríamos que ver conjuntamente con los candidatos que están inscritos”, dijo el político, quien apuntó que el aspirante del partido Yatama no podrá inscribirse hasta que la CN resuelva la litis interna.

Al concluir, la conferencia de prensa, Sobalvarro expresó que la “unidad” no se termina mañana “La unidad la tenemos que buscar hasta el propio día de las elecciones, no es algo que se termina mañana (...) si el PRD no acepta nuestra contrapropuesta hoy aquí se terminaron las pláticas, aún no tenemos ninguna comunicación, la comunicación con el PRD es a través de Denis Martínez y no tengo ninguna comunicación hasta el momento”

Ambos bloques tienen hasta mañana para solicitar ante el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por los sandinistas, el registro de constitución de alianzas de partidos políticos.

Los opositores buscan cómo derrotar a los sandinistas, dirigidos por Daniel Ortega, de 75 años, que el 10 de enero cumplió 14 años consecutivos en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.