Concejal de CxL del Cuá, que está exiliado manda su carta de renuncia al cargo y al partido

Mauro Cruz, Concejal del Partido Ciudadanos por la Libertad en el municipio del Cuá, confirmó a 100% Noticias que renunció al cargo y a su militancia en el partido. Cruz dijo que su decisión agarró mayor entereza cuando vio que los directivos del partido político resolvieron inscribir su alianza electoral ante el Consejo Supremo Electoral sin concretar la unidad opositora con el bloque de la Coalición Nacional en representación del PRD.

“Cuando vi que CxL y la Alianza Ciudadana se fueron inscribir, en ese mismo momento tome la decisión, ya le venía dando seguimiento y viendo la intransigencia de estos señores de no querer buscar la unidad sincera, desde hace rato pensé en renunciar porque cuando ellos se prestaron al juego a ir a las elecciones en la Costa Caribe, yo reclamé que no fueran y ellos se prestaron a ese juego y siempre fueron pero tuve la paciencia de esperar por la unidad y tal vez se llegaba a ese acuerdo por Nicaragua por esa gente que murió en esa lucha, por esas madres que aún sufren, pero al ver la decisión de ellos tuve que firmar esas cartas” explicó Cruz a 100% Noticias.

Por otro lado, destaca que su decisión de renunciar espera que sirva para que otros nicaragüenses puedan abrir sus ojos y despertar, “talvez mucho nicaragüense despierten, abran los ojos y vean la realidad y busquemos donde podamos hacer la lucha y el esfuerzo para derrocar a la dictadura” agregó el ahora exconcejal.

De igual manera Mauro Cruz agregó que al partido Ciudadanos por la Libertad se les ha olvidado el sacrificio que mucho han hecho desde 2018, y que por apoyar a los jóvenes hoy se encuentran miles en el exilio.

“Cuando ya vi la intransigencia de la Alianza Ciudadana y CxL de no querer esa unidad de haberse olvidado del sacrificio que hemos hecho muchos nicaragüenses porque, yo me encuentro en el exilio por haber apoyado a los jóvenes, por haber apoyado la lucha de abril, fui perseguido, amenazado de muerte y tuve que abandonar mi país y mi municipio y al ver que hay gente que no valora ese sacrificio de la gente que murió en esa lucha” agregó Cruz.

Mauro Cruz, fue electo como concejal en 2017 y tuvo que exiliarse con uno de sus hijos desde el pasado 25 de julio de 2018 luego se recibir reiteradas amenazas y asedio de policías y paramilitares por su participación y la de su hijo en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega.