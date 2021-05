Cristiana Chamorro calificó como "farsa" de la dictadura proceso de investigación en fiscalía

Tras salir del Ministerio Público, la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro calificó como "farsa" el proceso de investigación que inició en su contra la fiscalía, por supuesto “lavado de dinero” en la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). Además, Chamorro advirtió que el proceso electoral está “viciado” con represión, inhibición y criminalización de opositores, pero llamó a “luchar” por un proceso justo, libre y transparente.

“Dijeron un montón de cosas que ni vale la pena repetir porque es una incriminación injusta, es una monstruosidad, monstruosidad jurídica que se está montando contra esta ciudadana porque dije que quiero servir a los nicaragüenses, dan lástima los funcionarios del Estado que se estén prestando a esto” dijo

LEER MÁS: Se reducen opciones de la oposición para elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua

Chamorro Barrios explicó que los trabajadores le realizaron más de 30 preguntas, pero los remitió al Ministerio de Gobernación donde presentó toda la documentación contable que le fue solicitada, no descarta que Ortega busque encarcelarla porque opera fuera de la ley.

“No tenía por qué estar contando cada detalle los remití a gobernación donde entregué los libros con toda transparencia donde me han dado constancia de mi cumplimiento todo nuestro actuar ha sido de acuerdo a la ley (...) aquí el único que tiene miedo es Daniel Ortega, Daniel Ortega le tiene miedo al pueblo de Nicaragua, ese hombre está muerto de horror porque nosotros unidos vamos a derrotarlo en las próximas elecciones (...) dijeron que estaban comenzando una investigación, no me quisieron dar detalles, ni me quisieron dar la declaración, aquí estamos fuera de ley hacen lo que quieren” manifestó

La precandidata llamó a los líderes opositores a unirse porque es la única salida para alcanzar legitimidad ante la comunidad internacional y derrotar en las urnas al dictador.

“Una acusación para intimidar a Nicaragua, atentando contra la democracia, contra el derecho de los nicaragüenses a votar en las próximas elecciones en libertad, esto es para intimidarnos y para que no salgamos a votar, para que no podamos derrotar la dictadura de Ortega, los atropellos que han sucedido en esta última semana tanto a Confidencial, partidos con personería jurídica y a los precandidatos indica que esto es otro vasallaje de la dictadura en contra del pueblo de Nicaragua, hacia la libertad de expresión, derechos humanos y libertades públicas”, indicó.

SEGUIR LEYENDO: Dos ONG de Nicaragua denuncian ante la CIDH el despojo de su personalidad jurídica

Además, Chamorro advirtió que el proceso electoral está “viciado” con represión, inhibición y criminalización de opositores, pero llamó a “luchar” por un proceso justo, libre y transparente.

“Nos tenemos que unir todos los nicaragüenses para lograr condiciones electorales justas, y en segundo para lograr una sola candidatura que pueda derrotar a la dictadura, la acusación es por el hecho de haberle dicho sí a Nicaragua para servirle en unidad, para que esta servidora pueda hacer lo que Nicaragua necesita que todos nos unamos para derrotar a Daniel Ortega, en cuanto a la comunidad internacional si no nos unimos no nos va a tomar en serio”, declaró.

LEER MÁS: Oposición condena escalada represiva de Ortega Murillo contra voces disidentes

La investigación contra la comunicadora y candidata presidencial se produce a menos de seis meses de que se celebren las elecciones generales, en las que el presidente de Nicaragua, el exguerrillero sandinista Daniel Ortega, en el poder desde el 2007, busca una nueva reelección.

En las elecciones de noviembre Ortega, quien gobernó Nicaragua entre 1979 y se mantiene en el poder desde que lo retomó en 2007 entre señalamientos de supuestos "fraudes electorales", se jugará 42 años de primacía casi absoluta sobre la política nicaragüense.