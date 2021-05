PRD: "no hay ninguna condición para que nos regresen personería, actuamos conforme a derecho"

9 a.m.

El coordinador político del Partido de Restauración Democrática (PRD), Julio González, rechazó los señalamientos de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) que considera que el PRD recibió la promesa de recuperar su casilla cancelada por el Consejo Supremo Electoral (CSE), bajo la misma condición que la mantiene Ciudadanos por la Libertad (CxL), y es supuestamente tomar distancia de la Coalición-UNAB.

“Nunca nos pusieron condiciones, ni nos están poniendo condiciones, nosotros nos retiramos de la Coalición porque creemos que es necesario trabajar con nuestras bases territorialmente (...) No tenemos ningún condicionamiento para que nos regresen nuestra personería, no existe nada de eso, ayer metimos un documento pidiendo que se conteste sobre el escrito anterior pero no habido ninguna condición para regresar nuestra personería jurídica, estamos actuando en base a derecho y esperamos que nos regresen lo más rápido posible”, dijo González a 100% Noticias.

Además, González alegó que hubo inconformidades con la casilla del PRD hasta pedir la expulsión, lo cual también influyó en la salida de la agrupación política de la Coalición “El Movimiento Campesino llegó a pedir la expulsión del PRD y eso fue público, otras organizaciones nunca estuvieron conscientes con la casilla del PRD, preferían casillas de tendencia liberal y no la casilla del PRD entonces cosas como ésas se dieron dentro de la Coalición”, explicó Gonzales.

La salida del PRD de la CN busca fortalecer el partido a nivel territorial “nuestra motivación mayor es que necesitamos fortalecer el partido a nivel territorial y nos estamos dedicando a eso, el ritmo y el trabajo de la Coalición se detiene en otras cosas y nosotros creemos fundamental y necesario la atención al territorio, la atención a las bases de nuestro partido”

El pasado 18 de mayo, el Consejo Supremo Electoral (CSE) notificó la cancelación de la personalidad jurídica del PRD, que forma parte de la Coalición Nacional, uno de los principales bloques de oposición que busca derrotar al régimen de Daniel Ortega en los comicios de noviembre.

El presidente y representante legal de ese colectivo, Saturtino Cerrato, atribuyó la medida a la impugnación contra su partido hecha en la víspera por "supuestos pastores" evangélicos que se presentaron a la sede del Poder Electoral.



Un grupo de evangélicos pertenecientes a distintas iglesias recurrieron ante el Poder Electoral para impugnar cualquier tipo de alianzas con otros grupos opositores y reformas a los estatutos que haga el PRD, después que ese colectivo confirmara el fin de semana una alianza con movimientos políticos.