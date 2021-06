9:26 a.m.

El economista y analista político exiliado, Enrique Sáenz aseguró que Nicaragua está en la "transición de una dictadura a un Estado terrorista", es la conclusión a la que llega luego de la cacería de opositores que emprendió el régimen de Daniel Ortega, la respuesta de sanciones de Estados Unidos, país que no negocia ni con "terroristas" ni "Estados terroristas".

Recuerde Leer: EEUU llama a Daniel Ortega a liberar de inmediato a opositores detenidos

Las sanciones “no es todo el arsenal del que dispone Estados Unidos, finalmente con estas acciones demenciales que ha tomado la mafia en el poder… no sé de dónde pueden sacar que en estas condiciones es posible negociar con rehenes, ni rehenes políticos, ni rehenes de otro tipo, ya Estados Unidos ha anunciado que tiene una política persistente de no negociar con terroristas y menos con Estados terroristas. Aquí lo que tenemos es el tránsito de una dictadura a un Estado terrorista abiertamente que no respetan ni la Constitución ya ni siquiera el interés de hacer algún tipo de elección con el afán de mantenerse en el poder. Lo que sucede realmente es que estamos frente a las acciones inaugurales del Estado terrorista encabezado por Daniel Ortega" dijo Sáenz a 100% Noticias.

De igual manera Sáenz señala que Nicaragua está entrando a un curso difícil de prever en relación a lo que podría pasar más adelantes con Estados Unidos y la continuación de imposiciones o de levantar sanciones en contra de la dictadura Ortega Murillo para lograr alguna negociación.

Recuerde Leer: EEUU: Daniel Ortega es un "dictador" instan a comunidad internacional a tratarlo como tal

“Y como estoy diciendo que es difícil de prever me resultaría muy aventado especular sobre qué es lo que puede pasar, lo que estamos claros es la gravedad de lo que está pasando y ¿qué significa lo que está pasando?, acciones contra ciudadanos de vendeta y tomarlo como rehenes frente a una negociación que francamente no la veo como se pueda negociar y que puedan negociar y quien pueda negociar y por qué pueda negociar, frente a un Estado que se está auto declarando como un Estado terrorista" ratificó Sáenz desde su exilio en Costa Rica, al analizar las sanciones y detenciones.