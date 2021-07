Esposas de dos precandidatos presos se reúnen con congresistas Albio Sires y Marco Rubio

Bertha Valle y Victoria Cárdenas, esposas de los aspirantes presidenciales arrestados Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro sostuvieron un encuentro con los congresistas estadounidenses Marco Rubio y Albio Sires, para exigir la liberación de sus cónyuges y más de 140 presos políticos.

Valle, esposa de Maradiaga, agradeció la solidaridad de Rubio con el pueblo de Nicaragua “Nuestro agradecimiento al Senador Marco Rubio por su solidaridad con el Pueblo de Nicaragua y los familiares de presos políticos . Su compromiso con la Democracia da fuerza a nuestras voces”, escribió en Twitter

Además, Valle y Cárdenas se reunieron con el congresista Albio Sires “Hoy día, conocí a Berta Valle y Victoria Cardenas, las esposas de Maradiaga y Chamorro, quienes fueron detenidos arbitrariamente y desaparecidos por la fuerza en Nicaragua por el régimen criminal de Ortega”, indicó Sires en redes sociales.

Today, @RepMarkGreen & I met with Berta Valle & Victoria Cardenas, the wives of @Maradiaga & @JSChamorrog, who were arbitrarily detained and forcibly disappeared in #Nicaragua by the criminal Ortega regime. pic.twitter.com/GWdNNbITuv