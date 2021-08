Partidos APRE y ALN inscriben a sus candidatos presidenciales, niegan ser "zancudos"

11:50 a.m.

Los partidos colaboracionistas del régimen de Daniel Ortega, Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y el Partido Alianza por la República (APRE) inscribieron ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) a los candidatos a la presidencia, vicepresidencia, diputados nacionales y al PARLACEN. Ambas agrupaciones políticas niegan ser “zancudos”, pese a que solo tienen un representante en la Asamblea Nacional y siempre votan con el orteguismo.

El representante legal del APRE, Carlos Canales, desmintió ser colaboracionista y acusó a los medios de comunicación independientes de llamar a la violencia en el país.

“Con eso de partidos zancudos le hacen el juego a Daniel Ortega, esta fórmula presidencial va a demostrar si tiene o no tiene pueblo, nosotros vamos a hacer que el Consejo Supremo Electoral respete el voto de los nicaragüenses porque es sagrado (...) ustedes (medios) le hacen el juego al frente sandinista llamando e irrespetando a los partidos llamándonos zancudos, usted no sabe quién representa este partido, yo estuve preso y combatí con las armas en las manos", dijo Canales evidentemente molesto por los señalamientos.

Además, el representante legal negó que el diputado Byron Jerez pertenezca a las filas del APRE, pese a que Jerez representa a esta agrupación política en la Asamblea Nacional.

“Son medios de comunicación partidistas y han creado que la gente no vaya a votar por eso el FSLN tiene 70 diputados y dicen que aquí no hay por quién votar, Byron Jerez no pertenece a nuestro partido”, manifestó

Al ser consultado sobre cómo escogieron a la fórmula presidencial, el político informó que recorrieron todo el país sin asedio policial.

“Están desinformado hemos recorrido todo el país y no hemos tenido ni el más mínimo problema, nos han detenido la policía nos han preguntado a dónde vamos, nos revisan el vehículo y continuamos, es una labor que les competen, pero si le digo que no hemos tenido ni el más mínimo problema nos hemos movilizado por todo el país”, expresó.

Los candidatos por el APRE son Gersón Gutiérrez Gasparín, de 29 años de profesión y Claudia María Romero.

ALN inscribe a otros dos desconocidos

Mientras tanto, el Partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) inscribió provisionalmente a Marcelo Montiel, abogado y Jennifer Espinoza, administradora de empresas.

Alejandro Mejía Ferreti, presidente de ALN y diputado, dijo que la fórmula presidencial fue seleccionada democráticamente sin “dedazo”.

“Siempre con los fundamentos democráticos producto de la consulta y la presencia física y virtual de todas nuestras autoridades tanto nacional, departamental y municipal, practicamos la democracia dentro del partido nada de dedazos”, dijo Ferreti.

Los candidatos presidenciales por ALN no quisieron brindar declaraciones a los medios de comunicación.

El período de presentación y registro provisional de candidatos inició el miércoles 28 de julio y finaliza hoy lunes 2 de agosto, de acuerdo con el calendario electoral. Posteriormente se desarrolla el período de subsanación, renuncias y sustitución de candidatos, del 3 al 9 de agosto. La publicación provisional de los candidatos es el 12 de agosto. Luego hay un período de impugnaciones del 13 al 15 de agosto y la publicación definitiva es el 18 de agosto.