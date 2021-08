Milton Arcia renuncia a candidatura presidencial del PLC

El candidato a la presidencia del Partido Liberal Constitucionalista Milton Arcia en declaraciones a Radio Corporación manifestó su repudio y descontento con las acciones cometidas en horas de la mañana por parte de la presidente del PLC María Haydee Osuna, quien interpuso dos denuncias en contra del partido Ciudadanos por la Libertad lo que terminó de manera expedita con la cancelación de la personalidad jurídica del partido opositor.

Por tal razón Arcia señaló que en los próximos días estará presentando su renuncia como candidato oficial a la presidencia por el PLC.

“Estoy asustado porque sin consultarlo ni con la junta directiva nacional, ni conmigo que soy el candidato a la presidencia por el partido abusivamente está haciendo las cosas, yo soy un hombre demócrata, a mi me gusta la democracia y quería que compitiéramos todos y que ganara el mejor. En los próximos días, a este paso si esta presidenta sigue manejando este partido como una hacienda de ella, pues yo no me prestaré a eso, soy un hombre que está arriesgando todo por el todo por Nicaragua y que ella abusivamente este haciendo todas esas cosas, pues esperen en los próximos días mi renuncia porque yo no me voy a prestar, para ser monigote de nadie” expresó Milton Arcia.

Además, Arcia agregó que Osuna quedó con las prácticas del expresidente Arnoldo Alemán, pues Arcia recuerda que María Haydee es “hechura” de él.

“Recuerden que ella es hechura de él (Arnoldo Alemán), ella prácticamente viene de la escuela de Arnoldo, lo más que me indigna es que hizo las cosas sin consultármelas siendo el candidato de este partido, tampoco lo consulto con las bases” refirió Arcia.

En horas de la mañana de este viernes el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) solicitó cancelar la personería jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). María Haydeé Osuna, representante legal del PLC se presentó ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) para pedir la cancelación de la personería jurídica del partido opositor CxL.

Osuna alegó que Carmella María Rogers Amburn, conocida como Kitty Monterrey, como representante legal de CxL tiene doble nacionalidad estadounidense y nicaragüense, por lo cual todo lo actuado es “ilegal”. El CSE controlado por Daniel Ortega también canceló la cédula de identidad nicaragüense a Monterrey.