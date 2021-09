¿Cuáles son los partidos que participarán en las elecciones en Nicaragua?

Desde candidatos a quienes se les ha revocado la visa estadounidense, hasta personas totalmente desconocidas son quienes participarán en las elecciones en Nicaragua este 2021.

Desde el 7 de agosto, la posibilidad de unos comicios libres y competitivos en Nicaragua se disolvió y “perdió toda credibilidad”, según dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en un comunicado de prensa en esa ocasión.

El comentario fue en relación a la decisión tomada por el Tribunal Electoral de Managua a favor de una solicitud de la representante legal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Haydee Osuna, de cancelar la personalidad jurídica al partido Ciudadanos por la Libertad.

El tribunal canceló en ese momento al partido, considerado el último de oposición, a solo tres meses de la contienda presidencial, dejando claro los resultados del 7 de noviembre, que apuntan a una nueva reelección del presidente Daniel Ortega, quien gobierna el país desde hace 13 años.

Pero a pesar de las críticas de la comunidad internacional incluyendo al gobierno de Estados Unidos y sus fuerzas políticas aliadas como el gobierno de Canadá y la Unión Europea, entre otros países, las elecciones continúan y Daniel Ortega, lejos de ceder, ha endurecido más su discurso en donde acusa a Washington de supuestamente interferir en los comicios.

En las elecciones participarán seis partidos que ya han inscrito a sus candidatos, la mayoría desconocidos, según encuestas reconocidas como la de Cid Gallup.

¿Quiénes se medirían con Ortega en las urnas en noviembre?

Partido Liberal Constitucionalista (PLC)

El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), cuya representante legal, María Haydée Osuna, encabezó la aniquilación del último partido considerado de oposición, es una de las organizaciones quizás con más críticas en la actualidad por haber pactado con el Frente Sandinista, logrando así que Ortega retornara al poder en 2007.

Sin embargo, bajo este partido, que gozó de bastante popularidad tiempo atrás, fueron elegidos al menos dos presidentes: Arnoldo Alemán (1997-2002), acusado de actos de corrupción tras finalizar su mandato, y Enrique Bolaños Geyer (2002-2007).

Durante la administración de Bolaños fue denunciado Alemán por “haber dejado en quiebra el país”. Por la misma razón fue encarcelado y luego sobreseído. Desde entonces el PLC cayó en picada, aunque en medio de las jugadas del Tribunal Electoral, quedó como segunda fuerza política en los últimos comicios de 2016.

El partido cada vez más es señalado por su cercanía a Ortega. Sus diputados, que forman la segunda fuerza en el Parlamento, son parte de la lista a funcionarios que Washington les ha revocado la visa por “socavar las instituciones” en Nicaragua.

Maximino Rodríguez fue uno de los legisladores del PLC que confirmó a la Voz de América la revocación de su visa. “A mí me quitaron la visa hace un mes aproximadamente, cuando se les canceló visa a funcionarios del Poder Electoral y de partidos ‘cómplices. Yo no tenía nada que ver, pero la verdad que a mí me parece algo injusto”, dijo.

El actual candidato a la presidencia en este partido es Walter Espinoza, un actual diputado poco conocido.

Camino Cristiano

Otro partido que participará es el Camino Cristiano, dirigido por el veterano pastor evangélico Guillermo Osorno, quien actualmente corre como candidato a la presidencia y que ha sido criticado, entre otras cosas, por proponer como candidato a diputado a su hijo Abraham Osorno.

En las últimas elecciones nacionales en 2011 y 2016, el gobierno de Ortega ha participado en alianza con al menos ocho partidos políticos y Camino Cristiano fue uno de ellos.

Osorno dijo tras inscribirse como candidato que las condiciones electorales “deben de tratar de ponerse y se debe motivar al pueblo a ir a una votación unida”. Por otro lado negó vínculo alguno con el oficialismo.

“No hemos sido partidos satélites de nadie. Participamos en muchos procesos electorales, tuvimos dos procesos nacionales con partidos de derecha y de izquierda, ambos tienen buenas cosas y malas, pero no podemos prestarnos a juegos. Que Dios nos ayude para que estas elecciones sean de las mejores maneras”, dijo Osorno el pasado 2 de agosto el inscribirse como candidato presidencial.

La Alianza Liberal Nicaragüense (ALN)

La Alianza Liberal Nicaragüense es un partido fundado hace 22 años (1999) por un grupo de disidentes del expresidente Arnoldo Alemán, según datos del Tribunal Electoral.

Su actual representante legal es Alejandro Mejía Ferreti, quien es actual diputado en la Asamblea Nacional y forma parte de la Junta Directiva del parlamento controlado por el oficialismo.

El candidato presidencial del ALN es Alfredo Montiel, quien desde su inscripción se ha negado hablar con la prensa.

“No hablaremos porque esto es un registro provisional. Hasta que el ente rector de los procesos electorales (Tribunal Electoral) publique en La Gaceta, diario oficial, los nombres de las personas que optaremos a este cargo público, vamos a hablar”, expresó Montiel.

La lista provisional de candidatos fue publicada el 1 de septiembre, pero hasta el momento no ha ofrecido ninguna conferencia de prensa ni ha mostrado un plan de nación.

Partido Alianza por la República

El partido Alianza por la República también es otro micro partido que fue fundado en 2004. En los comicios de 2016, obtuvo apenas el 1,4% de los votos.

Ha sido señalado constantemente de ser aliado al gobierno de Ortega, razón por la cual el 9 de agosto su presidente Carlos Canales amenazó con demandar a los medios de comunicación que “difaman y mancillan” a miembros de su partido.

“Es un irrespeto a quienes van de candidatos el decir que somos aliados a Ortega. Aquí no hay opositores de primera y segunda clase. Es un irrespeto a quienes se la están jugando por el futuro de Nicaragua”, espetó Canales al ser consultado por la VOA sobre las críticas en su contra.

Partido Liberal Independiente (PLI)

El Partido Liberal Independiente (PLI), uno de los más antiguos de Nicaragua, es otro de los que sigue en la contienda electoral. Fue fundado en 1944 por el expresidente Virgilio Godoy.

Durante los comicios de 2011, el partido tuvo relevancia por ocupar el segundo lugar tras competir con el gobernante Frente Sandinista, pero en 2016, meses antes de los comicios de año, la Corte Suprema de Justicia quitó la representación legal del partido al líder opositor Eduardo Montealegre y se la otorgó a Pedro Reyes, un desconocido y señalado ser aliado al oficialismo.

En estas elecciones, el diputado Mauricio Orúe fue inscrito como candidato a presidente del PLI. Orúe confesó al medio digital Nicaragua Investiga que a él también se le fue revocada la visa estadounidense.

“Estados Unidos es un país soberano, no tengo por qué juzgar sus actos, pero deberían respetar los nuestros también. A mí me cancelaron la visa el 30 de junio. El Departamento de Estado me envió un correo y me dijo que fue revocada. Es su decisión”, dijo Orúe.

Partido Yatama

El partido Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama) o “Hijos de la madre tierra” en lengua miskita, es una agrupación regional de la Costa Caribe que también ha participado en comicios pasados como aliado al gobernante FSLN (2006 y 2011).

Su representante legal, el diputado Brooklyn Rivera, fue criticado entre otras por votar a favor de la reciente reelección de un magistrado del Tribunal Electoral afín a Ortega, a quien catalogó como “su amigo”, pese a los señalamientos de beneficiar al oficialismo.

“Lo hemos hecho porque ya está electo con los votos del oficialismo, mi voto solamente se suma a uno más”, dijo en declaraciones a la VOA.

Actualmente Yatama solo inscribió a candidatos a diputados.