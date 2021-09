Unión Europea designa nueva embajadora para Nicaragua

9:32 a.m.

Managua, 20 de septiembre del 2021. La Unión Europea (UE) ha designado como Embajadora, Jefe de la Delegación de la UE en Nicaragua, a la Señora Bettina Muscheidt.

La nueva embajadora entregará esta semana las copias de estilo que la acreditan como representante de la UE para iniciar oficialmente su misión diplomática en Nicaragua.

La Embajadora Muscheidt tiene una larga experiencia en instituciones de la UE, ocupando distintos cargos en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Comisión Europea y Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Entre sus puestos más recientes, la Embajadora Muscheidt se desempeñó como Jefe de las Delegaciones de la UE en Yemen y Libia respectivamente.

La Embajadora Muscheidt cursó una Maestría en Agricultura y Desarrollo Económico en la Universidad de Bonn (Alemania) y una Maestría Internacional en Artes en The Fletcher School of Law and Diplomacy/Tufts University (Estados Unidos).

La nueva representante de la UE en Nicaragua es de origen alemán.