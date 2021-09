Laura Chinchilla denunciará dictadura corrupta y dinástica en Nicaragua

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, asistirá al Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos a testificar contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, la cual está forzando el exilio masivo de ciudadanos que provoca inestabilidad en la región.

En el programa Conclusiones con el periodista Fernando del Rincón, Chinchilla aseguró que Estados Unidos no puede permitir la consolidación de una dictadura corrupta y dinástica porque enviaría un mensaje negativo a los autócratas de la región.

“Un golpe mortal a la democracia en el corazón de las Américas, estamos a tan solo seis semanas que una dictadura corrupta y dinástica se consolide aquí en nuestro barrio entonces estamos haciendo esto porque simple y sencillamente no aceptamos que haya tanta indiferencia (...) creemos que aún hay espacio para actuar, aún cuando Daniel se salga con la suya tiene que tener un costo, un costo altísimo”, expresó Chinchilla.

La ex mandataria dijo que el Congreso de Estados Unidos no es el único espacio en el que buscan una solución a la crisis sociopolítica en Nicaragua. “Hemos estado hemos estado conversando con muchos gobiernos son muchos organismos internacionales, pero es un espacio importante porque creemos que también nos pueden ayudar a mover voluntades tan indispensable desde el punto de vista de la voluntad política en nuestro hemisferio”

La ex presidenta enumeró tres razones por las cuales Washington no debe permitir que se consolide la dictadura Ortega Murillo, entre ellas, el aumento de la migración nicaragüense.

“La migración es uno de los temas que marca la política en Washington (...) se estima que han salido más de 100.000 nicaragüenses ciertamente hasta ahora la mayor parte de ellos hacia Costa Rica con cerca de 80,000 pero a partir de este momento todos los datos señalan que casi 6 de cada 10 nicaragüense están llegando a Estados Unidos lo único que se va a causar es más tensión en la frontera sur de los Estados Unidos que ya experimenta una crisis humanitaria”, explicó.

La segunda razón es el balance de la fuerza de seguridad y militar en la región “Nicaragua básicamente generado un desbalance con el número de tanquetas militares, de botes, misiles y aviones de combate, casi todo financiado por Rusia”

En tercer lugar, Chinchilla señaló que el incentivo que Nicaragua está generando a otros autócratas de la región centroamericana “el presidente Biden estableció como una de sus prioridades la defensa de la democracia al punto que ha convocado una cumbre sobre la democracia el próximo año será un golpe durísimo de recuperar (...) en el corazón de las Américas que en su propio patio trasero se está instalando la versión tropical de Corea del Norte con una familia dinástica al mejor estilo de Kim Jong-un”

Al mismo tiempo, la ex mandataria se refirió al “nuevo club” de regímenes que pretenden sepultar a la Organización de Estados Americanos (OEA) y reemplazarla con un nuevo organismo.

“La OEA es un gran activo para la región (...) hay que protegerla, la CELAC no es más que un mecanismo de diálogo no tiene capacidad para nada más que no sea promover el diálogo intrarregional de manera que aún cuando sea parte de la retórica eso no va a suceder lo que sí es cierto que en este momento hay que resolver particularmente el caso de Nicaragua sino podría alentar este tipo de técnica que lo que buscan más que reemplazar la OEA es debilitar a la OEA”, manifestó Chinchilla.