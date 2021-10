Ryan Berg rechaza idea de convivencia con régimen en Nicaragua, propuesta de Crisis Group

Ryan Berg, investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) cuestionó el análisis de la organización lnternational Crisis Group "Nicaragua: afrontar los peligros de una elección amañada", el cual propone un acuerdo sobre “coexistencia política” entre la dictadura de Daniel Ortega y la oposición, porque provocaría mayor migración y servirá como una hoja de ruta para otros regímenes.

"Una continuación en el poder de Ortega incentivaría a miles de personas a emigrar y la victoria de Ortega podría ser una hoja de ruta para otros mandatarios en su consolidación del poder," escribió Berg en Twitter.

LEER MÁS: Crisis Group insta a la UE presionar a Nicaragua y elaborar una hoja de ruta

El investigador explicó que el reciente informe de Crisis Group tiene algunas buenas recomendaciones, pero se desvía cuando insta a "un acuerdo sobre coexistencia política que permita a las dos partes comenzar a superar su enemistad".

#Nicaragua: @CrisisGroup's (@TizBreda's) recent report on the rigged election has some good recommendations, but IMO goes off track when urging "an agreement on political coexistence that could enable the two sides to begin overcoming their enmity." 1/https://t.co/vDZQggmuiV — Ryan Berg, PhD (@RyanBergPhD) October 11, 2021

“Esto es muy poco probable que suceda (y también ingenuo) cuando Ortega-Murillo literalmente apunta a la aniquilación total de la oposición. No veo otra forma de interpretar la acción represiva del régimen desde mayo. La convivencia supone una enorme carga para la sufrida oposición”, señaló Berg, quien descarta la “coexistencia” como una salida a la crisis sociopolítica en el país.

SEGUIR LEYENDO: Votaciones amañadas en Nicaragua tendrán efecto devastador, advierte Crisis Group

En su defensa, el analista para Centroamérica del International Crisis Group, Tiziano Breda manifestó no estar de acuerdo porque “pensar” que la solución a la crisis de Nicaragua es “deshacerse” de Ortega-Murillo es de “principiante”.

“Nuestro trabajo de campo muestra que nos enfrentamos a una sociedad profundamente dividida con un odio profundamente arraigado entre los partidarios del gobierno (todavía entre un 25% y un 30% de nicaragüenses) y los que se oponen a él, además de muchos que simplemente no están interesados en la política”, indicó Breda

Thanks @RyanBergPhD for sharing your thoughts, though I disagree on certain points, particularly two.

1) Thinking that the solution to Nicaragua's crisis is getting rid of Ortega-Murillo is a non-starter. Our field work shows that we're dealing with a deeply divided society ../1 https://t.co/nKg6rWGrZo — Tiziano Breda (@TizBreda) October 11, 2021

El analista señaló que “derrocar” a Ortega para crear otro gobierno “reavivara las tensiones y la violencia, por lo que un acuerdo de coexistencia política es crucial”

Revisión DR-CAFTA

En su informe lnternational Crisis Group llamó a la Unión Europea y sus socios a calibrar las medidas para mitigar su posible impacto humanitario, por lo cual recomendaron abstenerse de expulsar a Nicaragua de los acuerdos de libre comercio, tal como el acuerdo de asociación de la UE y el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA), porque afectaría gravemente a la economía del país.

LEER MÁS: Cancillería de Nicaragua arremete contra Embajador de EEUU por felicitar al medio Confidencial

Al respecto, Ryan Berg, sostiene que la única manera de ejercer una presión sobre Daniel Ortega son las medidas económicas, entre ellas los tratados de libre comercio.

“Además, tomar unilateralmente CAFTA DR y el Acuerdo de Asociación fuera de la mesa como opciones en una escalera creciente de presión es una tontería. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea debe utilizar el mejor apalancamiento disponible para obtener OrMu atención, no se desarman”, enfatizó

Sin embargo, Breda ripostó que pensar que una “espada” económica de Damocles haría el trabajo es una “afirmación sin matices y sin evidencia (¿Cuba, Venezuela, Irán?) Y podría ser un bumerán”

En este sentido, Breda indicó que el CAFTA no tiene cláusulas democráticas, por lo que revisarlo para Nicaragua sería arbitrario “¿Por qué no revisar todo el tratado? Además, eliminaría instantáneamente 100.000 puestos de trabajo, según las estimaciones, alimentando la situación humanitaria del país y los flujos migratorios posteriores, y le daría a Ortega, que ya manejaba una economía de guerra, el argumento perfecto para su diatriba antiimperialista”

Por último, Breda señaló que el acuerdo de asociación de la UE aún no ha sido ratificado por todos los estados miembros y, por lo tanto, técnicamente no puede suspenderse. “En resumen, la presión debe ser funcional para buscar una solución política, incluso si es poco probable y no perjudicial”