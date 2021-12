Luciano García: "Daniel Ortega no tiene contemplado hablar con nadie"

Para García, el dictador está en una "radicalización total y absoluta para consolidarse en su propio monólogo en enero del próximo año"

El Presidente de Hagamos Democracia, Luciano García aseguró en el programa Nicaragua por el Cambio, transmitido en 100% Noticias, que no ve un diálogo entre Daniel Ortega y opositores, en respuesta a la propuesta de varios países integrantes de la OEA de realizar un diálogo.

"Ortega no tiene contemplado hablar con nadie que no sea su gente y buscar una alternativa con los Estados Unidos y Europa. Esa negociación yo la miro larga, creo que Ortega está en una etapa de radicalización, de locura, la pareja presidencial no atiende llamadas de nadie prácticamente ha roto con todo el mundo" aseguró García.

El pasado lunes 29 de noviembre, el Consejo Permanente se reunió para evaluar la situación de Nicaragua por las votaciones desconocidas por la mayoría de los países de las Américas y de Europa. El Secretario General de la organización, Luis Almagro, lamentó que el régimen de Daniel Ortega perdió las oportunidades de salir de la crisis.

"Lamentamos que pese a tener diferentes alternativas para avanzar por la vía del diálogo y de reformas para restablecer la confianza en la democracia y en los procesos electorales, el gobierno de Nicaragua haya escogido el camino antidemocrático" dijo Almagro quien pidió aplicar más presión a Ortega y que se celebren "nuevas elecciones".

Para García, el dictador está en una "radicalización total y absoluta para consolidarse en su propio monólogo en enero del próximo año". Sobre la participación de la Iglesia católica en un tercer diálogo como mediadores, García explica que esa es siempre la lógica y apertura de los jerarcas religiosos "esta abierta al diálogo y buscar un arreglo de manera dialogada en vez de cualquier enfrentamiento, derramamiento de sangre".

"Yo no creo que Ortega quiera un diálogo con intermediación de la iglesia, ¿para qué?, si llama a la iglesia, va a llamar a los sacerdotes que están con él. Va a llamar a Eslaquit (sacerdote Neguib Eslaquit) a los sacerdotes que están con el régimen. Pero esa no es la iglesia católica, un sacerdote no hace la iglesia católica. Además, Ortega no creo que esté en tónica de querer dialogar con ellos" añadió García.

El presidente de Hagamos Democracia, considera que lo positivo en medio de toda la represión y persecución en Nicaragua, es que los liderazgos de oposición que salieron del país tanto de la Alianza Cívica, Unidad Nacional y Ciudadanos por la Libertad, "hemos logrado tener pláticas muy productivas (...) para qué, para sacar al dictador" reveló García.