Daniel Ortega no responde gestiones de la OEA, señala informe de Luis Almagro

El secretario general manifestó que ninguna de las gestiones ha recibido el beneplácito de Daniel Ortega

Nicaragua no responde a las cartas enviadas y tampoco existen avances en el respeto de los derechos humanos, libertad expresión y otras libertades fundamentales, dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien rindió un informe sobre la situación de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA.

En su comparecencia Almagro expresó que realizó diferentes gestiones dirigidas a Daniel Ortega, cancillería e instituciones del más alto nivel, pero no han sido respondidas.

“Procedimos a realizar gestiones correspondientes a través de comunicaciones dirigidas al propio comandante presidente Daniel Ortega y de contactos institucionales al más alto nivel pertinente con la cancillería nicaragüense y sus dependencias llevan adelante las gestiones de canales políticos del más alto nivel”, explicó Almagro

Pese a que no hay respuestas a las solicitudes, Almagro aseguró que continuarán los esfuerzos por abrir mecanismos de diálogo “no se ha recibido respuesta formal, al respecto como se ha realizado en el pasado se continuarán los refuerzos para que en su momento se permita a nuestra secretaría general facilitar mecanismo de diálogo con la autoridad en Nicaragua”

Respecto al ingreso una misión diplomática del más Alto Nivel, Almagro dijo que la cancillería nicaragüense le notificó que no es posible “se contactó con oficiales del gobierno nicaragüense para gestionar posibles visitas a Nicaragua. Al respecto se ha señalado que la misma no es posible en el presente contexto y se han manejado otras opciones de contacto a los efectos de establecer una agenda positiva que incluya otros temas importantes de desarrollo democrático y derechos”

El secretario general manifestó que ninguna de las gestiones ha recibido el beneplácito de Ortega “Nuestras gestiones no constituyen progreso específico que abrieran procesos de trabajo, tampoco es pertinente decir que hay un rechazo formal o definitivo a los contactos y trabajos iniciados. Definitivamente de las gestiones emprendidas no se ha recibido el beneplácito para el envío de una misión de buenos oficios de alto nivel, tal como se ha solicitado por el consejo permanente en su resolución de diciembre pasado, es decir no se ha recibido respuesta formal del gobierno”

Presos políticos en Nicaragua

Respecto a la liberación de los presos políticos, situación institucional y de derechos humanos, Almagro expresó que en este teiempo no ha habido avances de ningún tipo.

“La misma continúa revistiendo la gravedad que ha sido señalada por la secretaría general, CIDH y otras organizaciones en reiteradas ocasiones ante el Consejo Permanente. Lamentables versiones de liberación de presos políticos, para Navidad, Año Nuevo o antes de la asunción presidencial de Daniel Ortega no se concretaron, tan poco ha habido acciones unilaterales que permitieran señalar avances de ningún tipo en condiciones electorales, cooptación de poderes, situación de justicia, situación de presos políticos, libertad expresión y otros derechos y libertades fundamentales”, manifestó

Finalmente, el funcionario dijo que es competencia del Consejo Permanente evaluar los resultados de las gestiones en el marco de la carta democrática interamericana y las resoluciones aprobadas sobre Nicaragua.