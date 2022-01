Oposición pide a OEA aplicar carta democrática “no más oxigenación” a Daniel Ortega

El secretario general manifestó que ninguna de las gestiones ha recibido el beneplácito de Daniel Ortega

Luego que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro aseguró que el régimen de Daniel Ortega no ha respondido a las solicitudes presentadas por el órgano para que ingrese una misión de alto nivel a Nicaragua. Algunas voces de la oposición expresaron que lo único que queda es la aplicación de la carta democrática.

En 100%Entrevistas, la defensora de derechos humanos, Haydee Castillo manifestó que la máxima medida que tiene la OEA cuando un Estado actúa fuera del marco democrático y de la carta democrática interamericana es suspender a ese Estado del organismo.

LEER MÁS: Asamblea Nacional cancela con 86 votos a tres asociaciones universitarias

“Todo el esfuerzo diplomático ha sido un fracaso, para que algo prospere tiene que haber voluntad (...) estamos ante un grupo delincuencial que no entiende de marco jurídico y acuerdos”, expresó

Castillo llamó a las fuerzas de oposición a plantear un acuerdo nacional “urge unificar una ruta, un camino para poder debilitar a la dictadura. Ya obtuvimos un gran triunfo en la OEA que fue que declaran ilegítimas las votaciones del 7 de noviembre por lo cual el pueblo de Nicaragua ni la comunidad internacional podemos reconocer a esta dinastía, no tienen gobierno ni poder legítimo (...) hay que seguir insistiendo los Estados tiene una responsabilidad de proteger los marcos democráticos y los derechos humanos”

Aplicar Carta Democrática a Nicaragua

Del mismo modo, Alexa Zamora de la Unidad Nacional Azul y Blanco coincidió que el último paso es la aplicación del artículo 21 “Un estado que no ha cumplido por los compromisos que adquirió con la OEA en términos de respeto, consolidación y promoción de la democracia, de la gobernabilidad democrática y respeto a los derechos humanos”

Zamora manifestó que la OEA no puede seguir con más dilaciones “estamos solicitando la aplicación del artículo y que no haya más dilaciones, ni tampoco más oportunidades de oxigenación del régimen que no atiende ninguno de los llamados de alto nivel y tampoco de las gestiones diplomáticas que la OEA ha querido establecer para poder ser interlocutor con el régimen”

SEGUIR LEYENDO: OEA condena presencia del terrorista iraní Mohsen Rezai en investidura de Daniel Ortega

Por otro lado, la activista lamentó que no existan avances en la liberación de los presos políticos “no se cristalizan las presiones de la comunidad internacional a veces se siente como que han presionado pero el régimen se encierra”

A finales del 2021, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que declara "ilegítimas" las elecciones en las que fue reelegido Daniel Ortega para un cuarto mandato consecutivo.

LEER MÁS: Estados Unidos y Argentina expresan preocupación por presencia de iraní en Managua

Según la resolución, las elecciones presidenciales del domingo en Nicaragua "no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática". El documento afirma además que las autoridades de Nicaragua han ignorado todas las recomendaciones de la organización