Senador Rick Scott asegura que negociación con Daniel Ortega es "cuándo y dónde va ir"

7 a.m.

Creo que la negociación con Ortega es cuándo y dónde va ir. El no va a cambiar.

El senador republicano, Richard Lyn Scott por el estado de la Florida, aseguró que lo que cabe negociar con el dictador en Nicaragua, Daniel Ortega es sobre la fecha de su salida del poder al reiterar que Ortega se "robó" las "elecciones" del pasado 7 de noviembre del 2021.

"Creo que la negociación con Ortega es cuándo y dónde va ir. El no va a cambiar. Es decir, se robó las últimas elecciones. Ha estado robando elecciones durante mucho tiempo, no es diferente a Maduro, no es diferente al régimen de Castro" dijo Scott en declaraciones al periodista Jorge Agobián de la Voz de América.

Scott, cuestionó a la Administración de Joe Biden porque "no defiende a nadie incluidos los estadounidenses" en referencia a las acciones contra los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

"Entonces, creo que lo que tenemos que decirles a estos dictadores es que vamos a apoyar a las personas de estos países, no vamos a tranquilizarnos y vamos a defender los derechos humanos" señaló Scott.

Ortega sin interés de negociar

El pasado 27 de enero el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló que Estados Unidos no ha visto ninguna indicación de que el régimen de Daniel Ortega esté interesado en algún “tipo de negociación” que lleve a una dirección “constructiva y positiva”.

¿Pero EE.UU. está dispuesto a impulsar esta negociación con el Gobierno de Nicaragua?

"No tengo nada que agregar en términos de lo que estamos buscando en este momento. Puedo decir que ciertamente no hemos visto ninguna indicación sustancial de que el régimen de Ortega-Murillo esté interesado en algún tipo de negociación que mueva la pelota en una dirección constructiva y positiva. Si tuviéramos que ver eso, sin duda sería algo bueno, y lo apoyaríamos según corresponda" respondió Price a una pregunta de la Voz de América.