OEA: 27 países exigen liberación inmediata de presos políticos en Nicaragua, condenan muerte de Torres

Durante la sesión Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga envió un mensaje a Ortega :"Me dirijo al representante de Daniel Ortega, que trate a nuestros familiares con dignidad, le hago responsable de lo que les pase, son inocentes, no descasaremos hasta que cese la represión de este régimen"

El Consejo Permanente de la OEA, suscribió una declaración que demanda la liberación inmediata de los 167 presas y presos políticos en Nicaragua. Nuevamente 27 países de forma contundente recordaron al régimen "que nadie debe ser sometido a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes" de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y condenaron la muerte del General en retiro el preso político Hugo Torres Jiménez.

"Estamos profundamente consternados por la muerte del ciudadano nicaragüense Hugo Torres quien era preso político y que había sido arrestado el pasado junio y mantenido en condiciones inhumanas, al igual que muchas otras personas encarceladas por sus opiniones políticas. Las circunstancias de su detención y prematura muerte constituyen una dolorosa injusticia tanto para él como para su afligida familia, y una afrenta a los valores que defienden nuestras naciones" denunciaron los 27 países de OEA.

Para la OEA la situación en Nicaragua constituye un desafío a los principios democráticos establecidos en la Carta Democrática "no podemos mostrarnos complacientes sin hacer nada"

"Ninguno de nosotros puede permanecer en silencio ante la tragedia que se está produciendo en Nicaragua, donde se intensifica el sufrimiento humano a medida que se ignoran, erosionan o se violan los derechos políticos, civiles y humanos que tanto valoran todas nuestras naciones" manifestaron.

Las naciones firmantes son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Suriname y Trinidad y Tobago, Uruguay yla delegación de Venezuela reconocida (de Juan Guaidó)

CIDH denunció a régimen "antidemocrático"

El Comisionado Stuardo Ralón, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció los tratos crueles e inhumanos a la que han sido sometidos los 167 presos políticos en Nicaragua y demandaron explicación del régimen por la muerte de Hugo Torres quien "permaneció en custodia por el Estado en condiciones inaceptables".

El Relator denunció la "consolidación del régimen antidemocrático" de Daniel Ortega quien como parte de la represión canceló la personería jurídica de universidades, colegios de la Iglesia de Estelí y del Movimiento María Elena Cuadra "a quienes les expresamos nuestra solidaridad", dijo.

"La CIDH hace un llamado a la comunidad internacional y actores de Unión Americana para que exijan al Estado cesen la persecución"

Berta Valle envía mensaje a Ortega

En la sesión fueron invitadas Berta Valle, esposa del ex precandidato presidencial Félix Maradiaga, preso político del régimen, quien entre lágrimas, recordó que lleva 255 días bajo injusta prisión. Valle también se dirigió al Embajador Arturo Macfields representante de la dictadura ante el Consejo Permanente de la OEA.

"Me dirijo al representante de Daniel Ortega, que trate a nuestros familiares con dignidad, le hago responsable de lo que les pase, son inocentes, no descasaremos hasta que cese la represión de este régimen"

Bianca Jagger Defensora de derechos humanos en Nicaragua, Fundadora y Presidenta de Bianca Jagger Human Rights Foundation (BJHRF) también intervino en la sesión y denunció que el "régimen ha manejado el caso del Señor Torres en absoluto secreto, no hay dictamen legal que indique la causa de muerte. Ningún juez ha ordenado un diagnóstico sobre su caso".

Régimen intenta justificar represión

Arturo Macfields, representante del régimen de Daniel Ortega en la OEA, leyó una declaración escrita al inicio de la sesión en la que se dedicó a criticar a los países firmantes de la declaración que demanda la libertad de presos políticos y en ningún momento se refirió a la misteriosa muerte de Hugo Torres como preso político y ni a los derechos humanos que se le han violado a los procesados políticos. Macfields trató de justificar la represión del régimen a quien representa.

"Denunciamos hoy a todos esos Países que impulsan resoluciones y hablan de Derechos Humanos. La peor cárcel del Mundo es Guantánamo, donde hay especialistas estado-unidenses en torturas, yo pregunto cuándo fue la CIDH a Guantánamo, porque no piden una Sesión por las cárceles de niños migrantes humillados y maltratados, o por las masacres indígenas en Canadá que todavía ayer leíamos con espanto el descubrimiento de nuevas fosas comunes. Canadá no tiene moral para hablar de Derechos Humanos. Pero también Chile, cuyos carabineros lisiaron ojos de centenares de jóvenes universitarios y se denuncian violaciones a las jóvenes detenidas. Por un año se escondió ese informe de la visita in loco de la CIDH. Ya no hablemos de Black Lives Matter, donde Antigua y Barbuda se quedó callada cobardemente para no ofender al Imperio. Nunca vimos un tuit por la muerte de George Floyd ni de Rihanna Taylor" leyó el Embajador Macfields.