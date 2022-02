Gioconda Belli considera como "mensaje simbólico a Ortega" invitación de Boric a su toma de posesión

La escritora manifestó que la invitación a ambos escritores es un mensaje simbólico a Ortega.

La escritora nicaragüense, Gioconda Belli confirmó a 100%Noticias que asistirá a la toma de posesión de Gabriel Boric en Chile, luego que el nuevo mandatario le extendiera una formal invitación a la toma de posesión.

“Fue una sorpresa muy agradable. Yo he simpatizado con Boric desde hace mucho tiempo desde que lo vi como líder estudiantil en protestas en Chile, me da mucha esperanza que él ganará las elecciones, es una persona comprometida con la democracia con los derechos humanos lo pensaba desde antes de que me invitará a la toma de posesión”, expresó Belli

Al nuevo ascenso, también fue invitado el escritor y ex vicepresidente, Sergio Ramírez. En este sentido, Belli considera que Boric se está “desmarcando” de la línea de Daniel Ortega como una persona izquierda y tener una actitud crítica.

“Para mí la invitación es un honor, es un abrazo fraterno de un gobierno latinoamericano que quiere poner otro tipo de comportamiento de la izquierda dentro del mapa de nuestra región. Voy a asistir a la toma de posesión, me parece que es importante asistir. Además, tengo muchas cosas que hacer en Chile. Es un momento histórico de esperanza para América Latina”

Asimismo, la escritora manifestó que la invitación a ambos escritores es un mensaje simbólico a Ortega. A lo largo de la historia, los escritores han sido perseguidos, dijo Belli.

“El apoyo a un escritor es simbólico porque representa de alguna manera el espíritu de un pueblo representa digamos esa parte artística que existe más allá de la política, que tiene que ver con humanidad del ser humano, con los valores y con los ideales, con la idiosincrasia de un pueblo”

Aislamiento

La destacada escritora también reaccionó a la decisión de Daniel Ortega que retiró las credenciales del Embajador de Colombia en Managua, Alfredo Rangel Suárez, a quien lo señalan de expresarse de forma "insolentemente" y emitir "juicios de valor sobre asuntos internos" en una carta de protesta que envió a la cancillería nicaragüense.

“Está haciendo alarde de aislarse del resto de los países, está haciendo un alarde de no necesitar a nadie, de no querer que nadie intervenga; por supuesto que no van a intervenir militarmente pero que nadie entre a dar una opinión de lo que están haciendo en Nicaragua. Entonces para mí, Boric les está diciendo o yo creo en Nicaragua están pasando cosas que no debía suceder, por eso quiero tener presente a gente que está sufriendo esta persecución que me puede contar a mí”

También respecto a la carta protesta que envió la cancillería de Nicaragua a su homólogo de España, Belli expresó que Ortega quiere tener carta libre para hacer lo que le dé la gana en Nicaragua.

“La única manera que puede conservarse en el poder es reprimiendo y haciendo una dictadura, llevando a cabo una dictadura, una tiranía de opresión hacia la gente que está en contra de él, entonces esa política de no querer oír a nadie, de no querer someterse a las reglas internacionales de convivencia pacífica dentro de los Estados tiene que ver con esto, tiene que ver con una megalomanía con una falsa actitud de que está siendo atacado por el imperialismo”, señaló.