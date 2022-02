Antony Blinken lamenta condenas a presos políticos en Nicaragua

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken condenó la tarde del viernes las condenas impuestas por los jueces sandinistas a los presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murilo, quienes están siendo sentenciados a más de 10 años de prisión.

“Jueces nicaragüenses condenaron a los candidatos presidenciales que Ortega y Murillo no quisieron enfrentar en las urnas”, escribió en su cuenta de Twitter el diplomático norteamericano.

“Ahora, junto con los periodistas, la sociedad civil y los activistas, están siendo condenados a años de prisión, encarcelados por un régimen que no respeta el estado de derecho ni los derechos humanos”, añade Blinken en su denuncia.

Desde inicio del mes de febrero de este año, más de 20 presos políticos, entre ellos tres de siete candidatos presidenciales han sido condenados por la dictadura bajo la inconstitucional ley 1055, “Ley de Soberanía”.

Desde que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo arremetió contra los líderes de la oposición nicaragüense, Estados Unidos ha exigido el respeto a los Derechos Humanos de parte del régimen.

Los juicios en los que están siendo condenados los presos políticos se han realizado de forma exprés dentro de las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, a puertas cerradas y no en el Complejo Judicial de Managua, en juicios orales y públicos a como estipulan las leyes de Nicaragua.

