Analistas: "si sancionaron a Putin, ¿qué les impide sancionar a Daniel Ortega?

Nicaragua en la "ruta de colisión" con grandes potencias por alinearse con Rusia, dicen analistas

El excomandante sandinista Luis Carrión Cruz, aseguró que Daniel Ortega colocó a Nicaragua en una “ruta” de “colisión” con las principales potencias Estados Unidos y Europa al alinearse con Rusia. Esta semana, Ortega reconoció a los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk que se ubican al este de Ucrania.

Carrión dijo que la posición de Ortega va “más allá” de una alianza estratégica “ “La posición que adoptó Daniel Ortega de respaldar la invasión contra una nación independiente y justificar el reconocimiento, así como el apoyo militar a las zonas separatistas de Ucrania es un alineamiento que va más allá de la alianza estratégica que estaba tratando de conformar con Rusia y coloca Nicaragua en una ruta de colisión total contra las principales potencias occidentales Estados Unidos y Europa”

El exguerrillero señaló que el régimen orteguista está exponiendo a los nicaragüenses a graves consecuencias económicas en un conflicto que sólo tiende a agravarse y que va más allá de Ucrania.

“Rusia está enfrentada con todo el mundo occidental y coloca a sus aliados contra el mundo occidental y las acciones que van a tomar contra Rusia van a afectarnos a nosotros. Para empezar cualquier iniciativa de inversión o de carácter económico a un país alineado con Rusia se acaba, no tiene ninguna posibilidad”, apuntó

Asimismo, Carrión advierte que las relaciones con Moscú podrían “contaminar” las relaciones económicas de Nicaragua con el resto del mundo.

“Podría empezar a sufrir bloqueo ya sea financieras o comerciales derivado de las acciones que Estados Unidos están imponiendo contra Rusia (...) no tenemos por qué estar sufriendo efectos de un conflicto tan lejos de nuestro país, no, nos conviene, no interesa”, enfatizó

También prevé que las sanciones de Washington contra Daniel Ortega van a incrementar. Al mismo tiempo, no descarta que sancionen a Ortega “Ortega está alineado con el régimen invasor e intervencionista de Rusia, en ese incremento de sanciones que no puedo decir cuáles van hacer veo venir perfectamente sanciones contra Daniel Ortega, personalmente sancionaron al presidente de Rusia qué es un enorme país con recursos militares y obviamente sancionar a Daniel Ortega va a hacer una cosa mucho más sencilla”

Respecto a la Ley Renacer, el ex guerrillero señala que va a depender de las decisiones políticas que tome el gobierno estadounidense “La ley tiene un marco para endurecer las sanciones y la política de castigo a los gobiernos como el de Nicaragua que se han declarado paria en desafío a todas las comunidad internacional y que no cambia su deriva totalitaria (...) efectivamente va a haber más voluntad política del gobierno de Estados Unidos para aprovechar las posibilidades que le da la Ley Renacer para imponer sanciones más duras sobre Nicaragua”

Al mismo tiempo, el Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, dijo que el conflicto entre Moscú, Kiev y las potencias de occidente dejan al descubierto a Daniel Ortega.

“Ortega quedó al descubierto bajo el sol; la sombra que él pensó que lo iba a cobijar de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (...) le han quitado las ramas y queda al desamparo”, opinó

Samcam dice que el único camino que le queda a Ortega es enmendar los errores “Ortega tiene que tratar de enmendar los errores que hizo el 21 de febrero donde apoya a Putin, aunque se cuida de no hacer el reconocimiento oficial”

Agrega “Hay que esperar las acciones contra los aliados de Putin (...) las sanciones van a golpear a los que han apoyado esta invasión imperial de Rusia y el ejército ruso (...) Sí sancionaron a Vladimir Putin ¿qué les impide sancionar al energúmeno Daniel Ortega?, esperemos”, finalizó