Daniel Ortega se "descarrila en días" si le aplican mismo nivel de sanciones impuestas a Rusia

"Ortega a estas alturas debe tener una lectura clara, las sanciones impuestas a Putin ni se las imaginaba, y él las tomaba como condecoración. Pero ahora ve otro nivel de sanciones que lo pueden descarrillar en días y eso lo debe estar leyendo El Carmen ahorita" analizó Núñez.

El exdiputado y analista político exiliado, Eliseo Núñez reiteró el mal cálculo político que hizo Daniel Ortega al respaldar a Rusia en el reconocimiento de las provincias separatistas prorrusas de Donbas, al este de Ucrania. Para Núñez, Ortega nunca se imaginó que Putin invadiría Ucrania y tampoco avizoró la respuesta de Estados Unidos, Europa y resto del mundo que impusieron fuertes sanciones económicas y políticas.

"Yo de Ortega estaría preocupado (...) el problema de Rusia es que tienen armamento del primer mundo con una economía del tercer mundo" dijo Núñez, entrevistado por Roberto Samcam en A Fondo.

El régimen a través de su Embajador en Naciones Unidas, rechazó las sanciones económicas y políticas impuestas a Rusia y las denominó como "bombas de destrucción masiva", pero no condenó la invasión a Ucrania por parte de Rusia.

Para Núñez fue un "discurso justifiante" de la invasión "y lo remata con el voto de abstención, no se compromete y Venezuela, ni siquiera asiste" a la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas.

"Con la abstención, vemos que Ortega se metió a un tema donde no podía mantenerse a flote" indicó.

Previo a la invasión de Rusia, el régimen recibió la visita del primer viceministro ruso, Yuri Borísov, y el el 24 de febrero, día en que Rusia comenzó la invasión a Ucrania, aterrizó en Managua Vyacheslav Volodin, Presidente de la Duma Estatal (Cámara Baja) del parlamento de Rusia.

"El tema es que ortega no creía que Rusia iba a invadir, pensaba que tensión se iba a mantener, él ganaba un poco, pero no mucho, porque Estados Unidos no podía hacer mucho en contra de Nicaragua, pues podía justificar lo que Rusia estuviera haciendo en Ucrania. Pero cuando ya hay una invasión, ocupación ilegal y mira que está del lado (ruso), comienza a tener en cuenta eso, y vemos, que después de la visita del Presidente de la Duma rusa, no hay muchas declaraciones de personeros del régimen sandinista, al rededor de apoyo expreso a Rusia" añadió Núñez.

El analista avizora que aunque Putin tome control de Kiev, capital de Ucrania, "ya se ganó una insurgencia". Además que con esta invasión el Ejército ruso "mostró las costillas" y tanto Ortega como Maduro ahora están claros que su socio "no los puede defender" ante lo que tal vez pensaban de una invasión estadounidense, que nunca iba a suceder, considera Núñez.