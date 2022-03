Organismos de DDHH rechazan condenas a Evelyn Pinto, Irving Larios y a Alexis Peralta

Ambos presos políticos fueron condenados por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y por la propagación de noticias falsas.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más rechazó las condenas impuestas por jueces sandinistas contra los presos políticos Irving Larios y Alexis Peralta Espinoza, quienes fueron sentenciados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a 13 y 11 años de prisión.

Alexis Peralta Espinoza, originario del municipio de Condega, en el departamento de Estelí, fue condenado por el juez Erick Ramón Laguna Averruz, quien además de la condena, lo multó con 32 mil córdobas.

Familiares de Peralta relataron a medios locales que el preso político fue acusado por una persona que ni siquiera los conoce y que la dirección del denunciante es falsa, puesto que no existen casas en el lugar de habitación del acusador.

Ambos presos políticos fueron condenados por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y por la propagación de noticias falsas.

“La familia de Irving ha dicho que desde que fue encarcelado en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como El Nuevo Chipote, ha recibido torturas sicológicas y el día de la lectura de sentencia notaron un deterioro de su salud”, denunció el Colectivo de Derechos Humanos.

“En el caso de Alexis, su familia ha señalado que en sus redes sociales apenas tiene 16 seguidores y que los testigos en su juicio falso son los mismos policías que se han presentado acusando a otros presos políticos”, señala la denuncia de los defensores de Derechos Humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más.

Los defensores de Derechos Humanos exigen “la libertad inmediata de Irving, Alexis y de todas las personas presas políticas en Nicaragua”.

En el juicio de Alexis Peralta, los testigos fueron los mismos policías que brindaron testimonio falso en contra del preso político Santos Camilo Bellorín, quien fue condenado por el mismo juez a una pena de 11 años de prisión por el mismo delito imputado, propagación de noticias falsas.

Santos Camilo Bellorín, es un campesino opositor a la dictadura que no conoce de tecnologías y su juicio fue realizado en “chismes”, puesto que no se presentaron pruebas en su contra y el testimonio de los policías, es que “tuvieron conocimiento” que don Santos había manifestado que no iba a votar en los comicios del pasado 7 de noviembre porque “no hay por quién votar”.

Este miércoles también fue condenada la presa política y adulta mayor, doña Evelyn Pinto, quien fue detenida por los agentes de la sancionada Policía el pasado 6 de noviembre, en las vísperas de las votaciones.

“En el caso Evelyn, defensora de Derechos Humanos, quedó en evidencia una vez más la farsa judicial porque no se le probó delito alguno. Exigimos la libertad inmediata de Evelyn y de todas las personas presas políticas en Nicaragua”, denunció el Colectivo de Derechos Humanos.