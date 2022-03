Salud de Pedro Vasquez, ex chofer de Cristiana Chamorro, deteriorada

La esposa del reo de conciencia manifiesta también estar afectada física y emocionalmente, sin embargo señala que continuará demandando la libertad de su esposo Pedro Vasquez.

Norma Vega, esposa del preso político Pedro Vásquez, dijo a 100% Noticias que le preocupa el estado de salud del reo de conciencia, además destacó que su esposo estuvo gravemente enfermo y que no se le informó. Vásquez fue encontrado culpable por el Juez Luden Quiroz, afín al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, por supuesta "gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida, y de colaborar con lavado de dinero, bienes y activos". La fiscalía pidió 7 años de prisión, luego de efectuarse un juicio cuya duración fue siete días.

“La salud de Pedro me preocupa, ha estado padeciendo de mareo, de presión, se le sube 3 veces en el día me dijo, los moretones en las manos, el no poder caminar, porque se balanceaba de un lado a otro y lo pude ver el día cuatro del juicio, lo llevaban al baño y lo llevaban agarrado. Y en una de las varias veces que fue al baño lo dejaron caminando solo y si no hubiese sido porque lo detuvieron. Pedro, hubiese caído de boca en el piso y mi preocupación es que le de un derrame, un infarto o se carbonice” dijo la esposa del preso político a 100% Noticias.

Además, confirmó que su esposo estuvo internado tres días y que no fue informada del estado de salud, ni de la situación del preso político.

“Pedro estuvo internado tres días consecutivos con dolor en todo el cuerpo, con una gran gripe. El oficial que estaba en la recepción las tres veces consecutivas que fui a dejar el agua, pude ver que entre dientes llamaba para adentro y decía que yo estaba ahí, le decía al saber a quién, aquí está la señora de Pedro, aquí está la esposa de Pedro, yo le leía y miraba los gestos, pero ellos nunca me dieron información y me di cuenta de que estuvo grave porque él me lo dijo” afirmó Vega.

Fallo de culpabilidad un golpe emocional para Vásquez

Norma Vega, señala que en el poco tiempo que le dieron para poder hablar con su esposo durante el juicio, el preso político le manifestó que estaba seguro de que saldría libre porque es inocente y que él no ha cometido ningún delito. Su rostro mostraba alegría y esperanza de ser declarado inocente, porque esperaba obtener su libertad. Pero el judicial ya tenía la sentencia de culpabilidad escrita.

“En los pocos minutos que nos daban, que hablábamos él me decía amor yo voy a salir de aquí, vamos a salir de aquí, nosotros somos inocentes, yo no he robado, yo no he tocado ni un córdoba de ahí, mis manos están limpias como están de la de los demás (…) a mí me duele el alma, me siento sinceramente destrozada, por verle primeramente la cara de felicidad de que él estaba tan creído de que iba a ver la libertad pero a mí me partió el alma cuando el juez dictó sentencia, su rostro fue otro" dijo Norma a 100% Noticias con su voz entrecortada.

El abogado Mynor Curtis manifestó a 100% Noticias que apelarán la sentencia.

El judicial Luden Martín Quiroz García, Juez Noveno de Distrito Penal de Juicios, declaró culpable a Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, y a los tres extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios, Pedro Vásquez, Walter Gómez y Marcos Fletes el pasado 11 de marzo, la lectura de la sentencia será este próximo 21 de marzo.