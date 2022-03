Organizaciones de DDHH celebran aprobación del mecanismo de rendición de cuenta para Nicaragua

11:04 a.m.

Diferentes organizaciones defensoras de Derechos Humanos celebraron este jueves la aprobación del mecanismo de rendición de cuenta para Nicaragua que fue aprobado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que se establecerá un grupo de tres expertos para investigar posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018, catalogando como una victoria.

“La resolución adoptada este 31 de marzo de 2022 reconoce la gravedad de la crisis sociopolítica y de derechos humanos de Nicaragua, el incumplimiento de las obligaciones internacionales en la materia, el retroceso democrático y la erosión del estado de derecho, condenando las graves violaciones de derechos humanos documentadas en el Informe de la Verdad “Dictadura y Represión en Nicaragua: Lucha contra la Impunidad”, elaborado colectivamente por nuestras organizaciones” cita parte de un comunicado elaborado por el Cenidh y otras 14 organizaciones.

LEER MÁS: CIDH: La destitución de McFields confirma las violaciones en Nicaragua

Por su parte el Colectivo 46/2 el que es una coalición de 21 organizaciones de derechos humanos internacionales, regionales y nicaragüenses que han monitoreado la implementación por parte del Estado nicaragüense de las 14 recomendaciones contenidas en la resolución 46/2, adoptada por el CDH en marzo de 2021, celebró y agradeció a los países de la región que apoyaron esta resolución.

“Desde el Colectivo 46/2, celebramos el establecimiento de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para Nicaragua. Saludamos el liderazgo de los países de la región que presentaron esta resolución. También saludamos el apoyo de México y Argentina.” dijo Natalia Yaya de la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH)” cita el comunicado.

Por su parte la defensora de DDHH Vilma Núñez manifestó que “Nicaragua lleva más de cuatro años inmersa en una profunda crisis de derechos humanos que ha sido analizada en detalle por el Consejo de Derechos Humanos. Cuatro resoluciones fueron adoptadas y las autoridades no han mostrado ninguna intención de cooperar ni con Naciones Unidas ni con el Sistema Interamericano de derechos humanos,” afirmó la presidenta del CENIDH.

Para Juan Carlos Arce, del Colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más “este mecanismo es el resultado de la resistencia cívica de diversos actores, incluyendo a las víctimas las cuales se han negado a guardar silencio frente a los crímenes cometidos por el Estado, el mismo es una herramienta para la defensa de derechos y la lucha contra la impunidad, así como un respaldo a las víctimas, sin duda esta buena noticia nos llena de esperanza”.

Por su parte Tania Agosti del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos humanos manifestó que es fundamental garantizar que las graves violaciones cometidas durante las protestas de 2018, incluidos los asesinatos, las torturas, las agresiones y otros actos de violencia sexual y de género, así como otros abusos, incluyendo aquellos en contra de pueblos indígenas y afrodescendientes no queden impunes.

“El mecanismo adoptado hoy por el Consejo es uno de los más fuertes que existe: permitirá identificar responsables de las violaciones cometidas en Nicaragua, y preservar evidencias para futuros procesos de justicia. Envía un mensaje claro a todos los Estados de que no se tolerará la no cooperación con el sistema universal, y el desentendimiento ante las violaciones graves de los derechos humanos”, completó Raphael Viana David del International Service for Human Rights (ISHR).

Asimismo, Karina Sánchez de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) concluyó manifestando que “Esperamos que para dar cumplimiento a este importante mandato se elijan integrantes que cumplan con criterios de idoneidad e independencia, con expertos y trayectoria comprobada materia de derechos humanos, integración de perspectiva de género y conocimiento del país”.

De igual manera, la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PCIN, a través de un comunicado expresaron su respaldo a la aprobación del mecanismo investigación para Nicaragua por parte de la Organización de Naciones Unidas, ONU, un mecanismo que busca la rendición de cuentas del gobierno de Ortega y Murillo sobre las violaciones a derechos humanos.

SEGUIR LEYENDO: Presos políticos del Chipote realizan protesta por trato cruel de dictadura

“Desde PCIN recibimos con mucha esperanza y total agrado esa iniciativa que permitirá que se investigan las violaciones a la libertad de prensa y expresión en Nicaragua, el asesinato nuestro colega Ángel Gahona, los robos y confiscación de medios de comunicación en el país entre otros delitos cometidos en contra de mujeres y hombres de prensa… Exhortamos al gobierno a no hacer caso omiso a este mecanismo de investigación Nicaragua necesita justicia para encontrar la paz” cita la misiva.