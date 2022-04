Eurodiputados exigen a Daniel Ortega liberar a los presos políticos para evitar una segunda muerte

Los eurodiputados exigen al dictador Daniel Ortega a que ordene a las autoridades judiciales la liberación de los presos políticos y que procure la atención médica a los reos de conciencia mayores de 60 años, quienes se encuentran mal de salud debido a los malos tratos que reciben en las celdas del Chipote.

Mediante una carta firmada por 38 eurodiputados, los parlamentarios europeos manifestaron su preocupación por la “deteriorada e inaceptable” situación de los derechos humanos en Nicaragua.

Lea: Luis Almagro: “Régimen de Nicaragua debe desmantelar sistema de represión y tortura”

Los diputados ante el Parlamento Europeo urgen a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes usurpan la presidencia del país, a “evitar una segunda muerte en prisión”.

“Exigimos acción inmediata y atención médica en los casos de los presos políticos particularmente vulnerables”, se lee en el documento que ha compartido la eurodiputada Tilly Metz, del grupo político Los Verdes y en el que como medida urgente proponen conceder la prisión domiciliaria a los presos políticos adultos mayores.

En el documento, los legisladores europeos se muestran alarmados “por las condiciones de detención de los presos políticos en Nicaragua, con denuncias de detenciones arbitrarias, hostigamientos, tratos inhumanos y degradantes y condiciones que en algunos casos equivalen a tortura, y que violan las leyes internacionales de derechos humanos”.

Lea más: Rosario Murillo arremete contra obispos y sacerdotes, a quienes tildó de “alcohólicos” y “criminales”

De igual manera expresan su rechazo a las farsas judiciales realizadas a los presos políticos. Los diputados europeos consideran que los reos de conciencia son víctimas de juicios “ilegales” y “arbitrarios” que violan las normas mínimas del debido proceso, por lo que exigen la nulidad de todos los procesos judiciales en su contra, incluidas sus sentencias.

En la carta enviada a la dictadura de Nicaragua, los parlamentarios europeos señalan que al menos 169 presos políticos detenidos “arbitrariamente por haber ejercido sus derechos políticos”, presentan deterioro en su salud por los padecimientos presentados en la cárcel.

“Estamos profundamente conmocionados por la muerte el 12 de febrero de 2022, de Jorge Hugo Torres Jiménez, detenido en El Chipote. Su familia había pedido su liberación por motivos humanitarios, pero esta solicitud fue ignorada”, señalan.

Hasta el momento, el régimen Ortega-Murillo no ha brindado informes oficiales sobre el deceso del general en retiro Hugo Torres Jimenez y miembro y disidente del Frente Sandinista, quien murió bajo custodia policial.

The situation of the political prisoners in #Nicaragua is extremely concerning.



Together with 38 MEPs, we call for the immediate and unconditional release of all 169 political prisoners and action & medical attention to the most vulnerable ones.



📩➡️ https://t.co/NDnM1z4pYx pic.twitter.com/mwANyqSAu8