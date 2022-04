Luis Almagro: “Régimen de Nicaragua debe desmantelar sistema de represión y tortura”

Almagro se reunió con Bertha Valle, esposa del exaspirante presidencial Félix Maradiaga y con el abogado de Derechos Humanos Jared Genser, quienes brindaron un informe sobre la situación de salud de los presos políticos.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se pronunció sobre las precarias condiciones de los presos políticos de Nicaragua, quienes se encuentran en condiciones deplorables de salud.

Mediante un comunicado, Luis Almagro detalló que se reunió con Bertha Valle, esposa del ex aspirante presidencial Félix Maradiaga y con el abogado de Derechos Humanos Jared Genser, quienes brindaron un informe sobre la situación de salud de los presos políticos.

Durante la reunión que también incluyó a periodistas, Almagro dijo que “hablamos del maltrato y sufrimiento que viven los presos políticos en Nicaragua, incluyendo la condición actual de Félix Maradiaga, esposo de Berta Valle”, señaló el secretario General de la OEA.

Los presos políticos han recibido recientemente penas de 8 a 13 años de prisión, “todas ellas arbitrarias e injustas, impuestas por ejercer su derecho a la manifestación y, en el caso de varios, por ejercer su derecho a participar en política, es decir, a elegir y ser elegido. No se les permite recibir visitas con la frecuencia establecida por los estándares internacionales en la materia. En el caso de Maradiaga, ha recibido solo una visita en los últimos 55 días”, denunció Luis Almagro.

En el documento, el secretario general de la Organización de Estados Americanos señala que “los presos políticos no tienen suficiente acceso a la luz solar. No tienen acceso a ningún material para leer o escribir. No reciben correspondencia. No reciben atención médica adecuada, a veces ninguna. Y no reciben lo suficiente para comer. Como resultado, todos han experimentado una pérdida de peso que pone en riesgo su salud”, se lee en el documento.

Luis Almagro, también urge al régimen de Nicaragua “desmantelar este sistema de represión y tortura. Estas violaciones a los derechos humanos ameritan la intervención de la justicia internacional para realizar una investigación competente, determinar responsabilidades y administrar reparaciones”, añade el escrito.

El secretario de la OEA finaliza haciendo un llamado “a la comunidad internacional a incrementar la presión diplomática sobre el régimen de Managua y multiplicar las muestras de solidaridad con los presos políticos y sus familias”, culmina el documento emitido por Luis Almagro.