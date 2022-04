Irlanda Jerez responde el por qué Daniel Ortega no expulsa a embajador y se toma embajada de EEUU

Irlanda recordó que a Ortega no se le ocurre atacar a la embajada de Estados Unidos porque este país es su principal socio comercial.

La expresa política y empresaria confiscada por la dictadura de Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo, Irlanda Jerez lamentó la confiscación del edificio de la Organización de Estados Americanos en Managua y cuestionó las acciones del régimen contra las sedes diplomáticas confiscadas.

“Recordemos que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han tenido un discurso antiimperialista, eso al igual que Cuba, Venezuela y Nicaragua, es la misma retórica y nadie les cree esa locura”, señaló Irlanda Jerez, al cuestionar el porqué ortega no expulsa a Kevin Sullivan, embajador de Estados Unidos en Managua.

Irlanda recordó que a Ortega no se le ocurre atacar a la embajada de Estados Unidos porque este país es su principal socio comercial.

“Difícilmente creo que va a realizar estos actos contra Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es el proveedor económico número uno de Ortega y es el socio número uno de Ortega, indistintamente de las sanciones económica, el pueblo tiene que entender que hay muchos negocios que todavía se siguen ventilando”, explicó Irlanda Jerez durante el programa 100% SUPERCHATS.

A pesar de sus ataques constantes contra Estados Unidos y el embajador Kevin Sullivan, Irlanda Jerez aseguró que Ortega tiene temor de arremeter contra la sede diplomática por temor a las consecuencias internacionales y económicas que se le vendrían encima.

Romper relaciones

En cuanto a la falta de presión de los países que aún mantienen embajadas en Nicaragua, la expresa política y exiliada, recordó que “lo que ha sucedido con la OEA es un claro ejemplo para cualquier país que tenga su sede dentro de Nicaragua. Ortega está dispuesto a lo que sea, está atornillado y oxidado al poder”, señaló.

De todos los países que integran el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, solo Costa Rica es la única nación que ha retirado a su embajador de Nicaragua como forma de protesta por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el régimen desde el año 2018, cuando reprimió las protestas cívicas.

“Que los Estados Americanos tomen la vanguardia de exigir todas las mañanas, tarde y noche a la Comunidad Internacional que no es en un comunicado que fue una farsa electoral, que de verdad los gobiernos democráticos del mundo digan que en Nicaragua no hay gobierno, que a Ortega no lo ha elegido nadie y que más del 90 por ciento de la población lo ha rechazado”, insiste Jerez.

Ante la pasividad con que la OEA ha actuado contra el régimen, Irlanda Jerez llamó a los nicaragüenses exiliados en Estados Unidos a presionar ante el organismo para que declaren ilegítimo al gobierno de Ortega.

“Es urgente presionar de verdad, Daniel Ortega no va a dar elecciones libres y no va a dejar el poder sin una presión interna y externa”, señaló.

En cuanto a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por parte de la OEA a Nicaragua, Irlanda explicó que al momento que esto suceda, “no es castigar, es implementar los artículos que le corresponden hacia el gobierno de Nicaragua. Daniel Ortega es ilegítimo, Ortega es un usurpador, Ortega es inconstitucional. Ortega ha violentado todo”, expresó.

“Después de los 18 votos que se necesitan en la OEA (para desconocer a Daniel Ortega), los bancos necesitan romper relaciones con Daniel Ortega”, añadió.

“No nos vamos a doblegar a ninguna dictadura”, expresó Irlanda Jerez.

Museos de la verdad

Ante la creación del “Museo de la Infamia” creado por la dictadura en las instalaciones confiscadas de la OEA, Irlanda Jerez recordó que con el nuevo gobierno democrático en Nicaragua, se promoverán los “Museos de la Verdad” para dar a conocer a la Comunidad Internacional el calvario por el que ha transitado Nicaragua con la dictadura de Daniel Ortega.

“Vamos a fundar en ese lugar del Chipote un museo que recuerde a la comunidad internacional y al pueblo nicaragüense, el calvario, el dolor y el llanto que ha pasado este pueblo”, finalizó Irlanda Jerez.